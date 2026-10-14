Запад Украины под ударом: после «прилета» в магазин есть погибшие и тяжело раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска атаковали Луцк скоростным реактивным беспилотником типа "Шахед", попав в коммерческий объект гражданской инфраструктуры. В результате вражеского прилета вспыхнул масштабный пожар, а количество пострадавших жителей уже достигло девяти человек.

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Удар пришел по павильону местного предприятия. На момент взрыва внутри коммерческого помещения могли находиться гражданские граждане, так что спасатели проводят неотложные поисковые работы параллельно с укрощением огня.

"К сожалению, в результате атаки реактивного вражеского шахеда разрушение гражданской инфраструктуры в Луцке, — оперативно проинформировал и.о. председателя Волынской областной военной администрации Роман Романюк. — В частности, в группу европейских товаров "ЕвроГрупп". На сегодня известно о 6 пострадавших, 2 — в тяжелом состоянии. Вероятно, внутри павильона тоже были люди".

Вскоре глава ОВА, срочно отправившийся на место происшествия, детализировал текущую ситуацию и сообщил о росте числа раненых в результате вражеского налета. По его словам, медики оказывают помощь уже девяти пострадавшим, среди которых есть пациенты в крайне тяжелом состоянии.

"К сожалению, имеем сложную ситуацию. Реактивный шахед. 9 пострадавших, несколько тяжелых, — отметил руководитель области Роман Романюк. – Есть предположение, что были и работники, и посетители в помещении. Сейчас основная задача – локализовать огонь".

Он также особо акцентировал, что атакуемый складской комплекс является исключительно мирным объектом.

"Этот объект не имел никакого отношения ни к военной, ни к критической инфраструктуре", — подчеркнул чиновник.

В то же время, информация о возможном поражении соседних складов местного книжного магазина пока не подтверждается.

Взрывная волна от прилета реактивного дрона также задела жилые кварталы города. Как сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский, зафиксировано повреждение жилого дома на одной из городских улиц, где в результате выбитого окна также травмированы лица. На месте инцидента развернут штаб ликвидации последствий, работают медики, полиция и отряды ГСЧС.

ОБНОВЛЕНО в 14:44: "Полицейские работают на местах попадания в Луцке, известно о четырех погибших.

Сегодня во время очередной атаки вражеских БПЛА на Волынь в Луцке загорелось помещение одного из продуктовых магазинов. Известно о четырех погибших и десяти травмированных.

Также поврежден дом на проспекте Соборности. Предварительно травмированы два человека, среди них — ребенок.

На местах происшествия работают полицейские и другие экстренные службы. Стражи порядка помогают пострадавшим, обеспечивают охрану публичного порядка и документируют последствия вражеской атаки.

Для оперативной помощи гражданам полиция развернула палатки, куда люди могут обратиться за помощью".

15:15: в горсовете сообщили, что погибших уже 5 человек.

ГСЧС Украины в 15:47: "Шесть человек погибли, еще 12 ранены, в том числе ребенок, в результате российского удара по гражданским объектам в Луцке! На местах обстрелов продолжают работать подразделения ГСЧС. Спасатели уже ликвидировали пожар в оптовой группе и продолжают оказывать помощь на локациях, где есть пострадавшие".





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