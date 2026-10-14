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Це просто осліпить наше ППО: що насправді зробив Ілон Маск для України

Сергій «Флеш» Бескрестнов назвав головну небезпеку лімітів від SpaceX: під ударом опинилися дрони-перехоплювачі

14 жовтня 2026, 12:47
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Недилько Ксения

Раптове запровадження компанією SpaceX лімітів на швидкість терміналів Starlink під час руху створило нову критичну загрозу для української системи протиповітряної оборони. Про це попередив фахівець із радіотехнологій та радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, змістивши фокус із суто логістичних проблем фронту на безпеку повітряного простору.

Це просто осліпить наше ППО: що насправді зробив Ілон Маск для України

Ілюстративне фото

За словами експерта, більшість оглядачів наразі оцінюють лише поверхневі наслідки кроку американської корпорації, пов'язані з проведенням глибоких операцій та військовою логістикою. Проте реальний масштаб проблеми є значно глибшим та загрожує тиловим регіонам України.

"Усі пишуть, що обмеження "Старлінк" вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, — констатує радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, — але є інша велика для нас проблема".

Ця загроза безпосередньо стосується новітніх методів ліквідації російських засобів повітряного терору. Американське супутникове обладнання інтегроване в унікальну вітчизняну систему протидії швидкісним ворожим безпілотникам.

""Старлінк" використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі), — наголошує Сергій "Флеш" Бескрестнов, — для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів"".

Через штучне обмеження швидкісних параметрів у русі функціонування цих мобільних комплексів-перехоплювачів опинилося під великим питанням. Експерт відверто натякає, що такі кроки іноземних партнерів суттєво послаблюють оборонний потенціал держави у найвідповідальніший момент.

"Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів, — резюмує радник керівника країни, — на захист країни від реактивних "Шахедів"".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що компанія SpaceX сьогодні вночі запровадила жорсткі ліміти на швидкість передачі даних для терміналів Starlink, що працюють під час руху, що призвело до серйозних ускладнень на лінії фронту.



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