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Недилько Ксения
Компанія SpaceX сьогодні вночі запровадила жорсткі ліміти на швидкість передачі даних для терміналів Starlink, що працюють під час руху, що призвело до серйозних ускладнень на лінії фронту. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Дональд Трамп і Ілон Маск. Фото з відкритих джерел
За наявною інформацією, нововведення безпосередньо зачепило спеціалізовані оборонні системи, які використовуються українськими військовими для координації операцій та керування технікою.
Технічне блокування виявилося повною несподіванкою для українського командування. Відсутність завчасного сповіщення з боку американського провайдера безпосередньо вплинула на виконання поточних завдань у зоні бойових дій.
На думку Бескрестнова, подібне рішення американської корпорації навряд чи є випадковим технічним збоєм, а "очевидно пов’язане з поточною політичною ситуацією".
Ситуація навколо StarShield викликала різку критику і в парламентських колах України. Народний депутат Олександр Федієнко висловив переконання, що політичні ігри топменеджменту SpaceX шкодять інтересам самого ж підприємства.
Народний депутат припустив, що американський мільярдер ухвалює рішення під впливом зовнішніх політичних чинників, ігноруючи довгострокові ризики для своєї репутації.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку РФ по Україні, наголосивши, що так Росія ще ніколи не ставилася зневажливо до США та до Трампа.