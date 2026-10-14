Компанія SpaceX сьогодні вночі запровадила жорсткі ліміти на швидкість передачі даних для терміналів Starlink, що працюють під час руху, що призвело до серйозних ускладнень на лінії фронту. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій та радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дональд Трамп і Ілон Маск. Фото з відкритих джерел

За наявною інформацією, нововведення безпосередньо зачепило спеціалізовані оборонні системи, які використовуються українськими військовими для координації операцій та керування технікою.

"Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху, — наголошує радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. — Наразі обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину".

Технічне блокування виявилося повною несподіванкою для українського командування. Відсутність завчасного сповіщення з боку американського провайдера безпосередньо вплинула на виконання поточних завдань у зоні бойових дій.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, — акцентує експерт, — і це призвело до зриву низки місій".

На думку Бескрестнова, подібне рішення американської корпорації навряд чи є випадковим технічним збоєм, а "очевидно пов’язане з поточною політичною ситуацією".

Ситуація навколо StarShield викликала різку критику і в парламентських колах України. Народний депутат Олександр Федієнко висловив переконання, що політичні ігри топменеджменту SpaceX шкодять інтересам самого ж підприємства.

"Завжди вважав, що будь-яка політика буде шкодити бізнесу, — коментує інцидент законодавець Олександр Федієнко, нагадуючи, що комерційні структури насамперед мають дбати про фінансові показники. — Бізнес — це капіталізація, акції тощо".

Народний депутат припустив, що американський мільярдер ухвалює рішення під впливом зовнішніх політичних чинників, ігноруючи довгострокові ризики для своєї репутації.

"Я так розумію, що Маск цього не до кінця розуміє, — підсумовує нардеп, — а компанія СпейсІКС стала заручником ситуації, коли вже збитого дідугана намагаються рятувати не тільки піндараша, але і місцевий бізнес".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на нічну атаку РФ по Україні, наголосивши, що так Росія ще ніколи не ставилася зневажливо до США та до Трампа.