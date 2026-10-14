Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Внезапное введение компанией SpaceX лимитов на скорость терминалов Starlink во время движения создало новую критическую угрозу украинской системе противовоздушной обороны. Об этом предупредил специалист по радиотехнологиям и советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов, сместив фокус с чисто логистических проблем фронта на безопасность воздушного пространства.
Иллюстративное фото
По словам эксперта, большинство обозревателей оценивают лишь поверхностные последствия шага американской корпорации, связанные с проведением глубоких операций и военной логистикой. Однако реальный масштаб проблемы значительно глубже и угрожает тыловым регионам Украины.
Эта угроза напрямую касается новейших методов ликвидации российских средств воздушного террора. Американское спутниковое оборудование интегрировано в уникальную отечественную систему противодействия скоростным вражеским беспилотникам.
Из-за искусственного ограничения скоростных параметров в движении функционирование этих мобильных комплексов-перехватчиков оказалось под большим вопросом. Эксперт откровенно намекает, что такие шаги иностранных партнеров существенно ослабляют оборонный потенциал государства в самый ответственный момент.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что компания SpaceX сегодня ночью ввела жесткие лимиты на скорость передачи данных для терминалов Starlink, работающих во время движения, что привело к серьезным осложнениям на линии фронта.