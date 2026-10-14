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Это просто ослепит наше ПВО: что на самом деле сделал Илон Маск для Украины

Сергей «Флэш» Бескрестнов назвал главную опасность лимитов от SpaceX: под ударом оказались дроны-перехватчики

14 октября 2026, 12:47
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Недилько Ксения

Внезапное введение компанией SpaceX лимитов на скорость терминалов Starlink во время движения создало новую критическую угрозу украинской системе противовоздушной обороны. Об этом предупредил специалист по радиотехнологиям и советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов, сместив фокус с чисто логистических проблем фронта на безопасность воздушного пространства.

Это просто ослепит наше ПВО: что на самом деле сделал Илон Маск для Украины

Иллюстративное фото

По словам эксперта, большинство обозревателей оценивают лишь поверхностные последствия шага американской корпорации, связанные с проведением глубоких операций и военной логистикой. Однако реальный масштаб проблемы значительно глубже и угрожает тыловым регионам Украины.

"Все пишут, что ограничение "Старлинк" повлияло на дальние миссии и фронтовую логистику, — констатирует советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов, — но есть другая большая для нас проблема".

Эта угроза напрямую касается новейших методов ликвидации российских средств воздушного террора. Американское спутниковое оборудование интегрировано в уникальную отечественную систему противодействия скоростным вражеским беспилотникам.

"Старлинк" используется в самом эффективном сейчас решении (перехватчике), — отмечает Сергей "Флэш" Бескрестнов, — для защиты нашего неба от реактивных "Шахедов"".

Из-за искусственного ограничения скоростных параметров в движении функционирование этих мобильных комплексов-перехватчиков оказалось под большим вопросом. Эксперт откровенно намекает, что такие шаги иностранных партнеров существенно ослабляют оборонный потенциал государства в самый ответственный момент.

"Фактически своими действиями партнеры лишают нас одного из немногих шансов, – резюмирует советник руководителя страны, – для защиты страны от реактивных "Шахедов"".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что компания SpaceX сегодня ночью ввела жесткие лимиты на скорость передачи данных для терминалов Starlink, работающих во время движения, что привело к серьезным осложнениям на линии фронта.



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