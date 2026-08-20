Захід України не зможе оговтатися від цього задуму Путіна: озвучено небехпечний сценарій

Увечері 18 серпня російський реактивний безпілотник зміг дістатися західної частини України. Дрон помітили під час польоту через Тернопільщину в напрямку Дубна, після чого його збили на півдні Рівненської області. У Повітряних силах не уточнили, про який саме тип БпЛА йдеться.

Фото: з відкритих джерел

Водночас військові експерти Defense Express звернули увагу на те, що поява такого дрона на заході України не є випадковістю. За їхніми оцінками, Росія потенційно може застосовувати для ударів на значній відстані реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5".

Зокрема, заявлена дальність польоту "Герані-4" становить близько 770 кілометрів, тоді як для "Герані-5" цей показник може сягати приблизно 950 кілометрів. Швидкість останньої оцінюють у 450–600 км/год.

Саме "Герань-5", на думку експертів, могла подолати близько 900 кілометрів від місця запуску в окупованому Криму до Рівненщини. Водночас потенційним районом запуску може бути й Брянська область Росії. Там неподалік українського кордону розташований майданчик "Асовица". За такого сценарію зона можливого ураження дрона охоплює значну частину території України.

Експерти зазначають, що сам факт появи реактивного БпЛА на Рівненщині свідчить про потенційну здатність Росії завдавати ударів по західних областях. Водночас це не означає, що будь-який такий дрон гарантовано здатен подолати максимальну заявлену дистанцію.

Річ у тім, що під час реальної атаки безпілотники можуть змінювати маршрут, обходити райони роботи української ППО та використовувати особливості місцевості. Через це фактична дальність їхнього бойового застосування може бути на 30–50% меншою за максимальну.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що майбутній опалювальний сезон в Україні може стати одним із найскладніших за останні роки, а особливо гостро проблема може постати у Києві. Через російські атаки значна частина теплоелектроцентралей зазнала серйозних пошкоджень або була зруйнована, тому швидко відновити всі потужності до початку холодів практично неможливо.