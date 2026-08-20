Запад Украины не сможет прийти в себя от этой затеи Путина: озвучен опасный сценарий

Вечером 18 августа российский реактивный беспилотник смог добраться до западной части Украины. Дрон заметили во время полета через Тернопольскую область в направлении Дубна, после чего его сбили на юге Ровенской области. В Воздушных силах не уточнили, о каком именно типе БПЛА идет речь.

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В то же время военные эксперты Defense Express обратили внимание на то, что появление такого дрона на западе Украины не случайно. По их оценкам Россия потенциально может применять для ударов на значительном расстоянии реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".

В частности, заявленная дальность полета "Герани-4" составляет около 770 километров, тогда как для "Герани-5" этот показатель может достигать примерно 950 километров. Скорость последней оценивается в 450–600 км/ч.

Именно "Герань-5", по мнению экспертов, могла преодолеть около 900 километров от места запуска в оккупированном Крыму в Ровенскую область. В то же время, потенциальным районом запуска может быть и Брянская область России. Там неподалеку от украинской границы расположена площадка "Асовица". При таком сценарии зона возможного поражения дрона охватывает значительную часть территории Украины.

Эксперты отмечают, что сам факт появления реактивного БПЛА в Ровенской области свидетельствует о потенциальной способности России наносить удары по западным областям. В то же время это не означает, что любой такой дрон гарантированно способен преодолеть максимальную заявленную дистанцию.

Дело в том, что при реальной атаке беспилотники могут менять маршрут, обходить районы работы украинского ПВО и использовать особенности местности. Поэтому фактическая дальность их боевого применения может быть на 30–50% меньше максимальной.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что предстоящий отопительный сезон в Украине может стать одним из самых сложных за последние годы, а особенно остро проблема может возникнуть в Киеве. Из-за российских атак значительная часть теплоэлектроцентралей получила серьезные повреждения или была разрушена, поэтому быстро восстановить все мощности до начала холодов практически невозможно.