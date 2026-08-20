Страшні руйнування призведуть до хаосу: киян нажахали найгіршим сценарієм на майбутнє

Майбутній опалювальний сезон в Україні може стати одним із найскладніших за останні роки, а особливо гостро проблема може постати у Києві. Через російські атаки значна частина теплоелектроцентралей зазнала серйозних пошкоджень або була зруйнована, тому швидко відновити всі потужності до початку холодів практично неможливо. Народний депутат Сергій Козир в ефірі "Суперпозиції" закликав киян уже зараз готуватися до можливих труднощів із теплом та електроенергією.

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За словами парламентаря, підготовка столиці до зими триває, однак реалізація окремих заходів стійкості відбувається із відставанням від запланованих термінів. Для контролю за ситуацією формують спеціальні робочі групи, які мають перевірити готовність міської інфраструктури та оцінити можливі ризики.

"Зима буде дуже важкою. Потрібно готуватися. Людям слід задуматися, як вони її проходитимуть", — наголосив Козир.

Окремим викликом залишаються можливі нові російські удари по енергетичній інфраструктурі. Якщо атаки триватимуть протягом опалювального сезону, Київ може зіткнутися одночасно з перебоями електропостачання та проблемами з централізованим опаленням. Саме тому мешканцям столиці рекомендують заздалегідь продумати альтернативні варіанти обігріву та забезпечення електроенергією.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький також попереджав, що зима 2026–2027 років може виявитися не легшою, а навіть складнішою за попередню. Уряд уже спрямував 35 млрд грн на підготовку до опалювального сезону та реалізацію заходів енергетичної стійкості.

Водночас держава намагається посилити автономність соціальної інфраструктури. Близько 19,5 тисячі шкіл і дитсадків уже забезпечені генераторами, сонячними панелями або системами накопичення енергії. Ще понад 200 закладів мають отримати додаткове обладнання.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський досі публічно не прокоментував спецоперацію НАБУ та САП "Форест Гамп", у межах якої фігурує колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. На відсутність реакції глави держави звернув увагу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.