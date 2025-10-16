“Захід попередив Україну про термінову евакуацію Києва та великих міст”: що насправді відбувається

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда намагається залякати українців поширюючи страшні сценарії, про які нібито попередили західні партнери. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували російський вкид, нібито “західні партнери попередили Україну про термінову евакуацію Києва та великих міст”.
Евакуація.
У Центрі зазначили, що такий фейк розганяють кремлівські псевдоЗМІ з посиланням на так званого “британського аналітика” Александра Меркуріса.
Також аналітики, з посиланням на фактчекерів StopFake, нагадали, що:
13 жовтня Кая Каллас підтвердила, що ЄС виділяє 800 млн євро допомоги на підготовку до зими, ще 100 млн євро — на генератори, укриття та спорядження.
Президент Зеленський заявив, що Україна за потреби може імпортувати електроенергію чи газ — як це відбувається щозими з 2022 року.
У Центрі наголосили, що так звані “плани евакуації” — це звичайні документи системи цивільного захисту, створені ще у 2022 році на випадок надзвичайних ситуацій. Жодних причин для їх активації немає.
