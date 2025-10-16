logo_ukra

“Захід попередив Україну про термінову евакуацію Києва та великих міст”: що насправді відбувається

Кремлівські псевдоЗМІ поширюють черговий фейк про ситуацію в Україні

16 жовтня 2025, 22:28
Російська пропаганда намагається залякати українців поширюючи страшні сценарії, про які нібито попередили західні партнери. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували російський вкид, нібито “західні партнери попередили Україну про термінову евакуацію Києва та великих міст”. 

Евакуація. Фото портал "Коментарі"

У Центрі зазначили, що такий фейк розганяють кремлівські псевдоЗМІ з посиланням на так званого “британського аналітика” Александра Меркуріса.

“Насправді: жодна західна країна не робила подібних заяв. Україна просто готується до зими — через постійні російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Жодних планів евакуації Києва немає”, — йдеться у повідомленні.

Також аналітики, з посиланням на фактчекерів StopFake, нагадали, що:

13 жовтня Кая Каллас підтвердила, що ЄС виділяє 800 млн євро допомоги на підготовку до зими, ще 100 млн євро — на генератори, укриття та спорядження.

Президент Зеленський заявив, що Україна за потреби може імпортувати електроенергію чи газ — як це відбувається щозими з 2022 року.

У Центрі наголосили, що так звані “плани евакуації” — це звичайні документи системи цивільного захисту, створені ще у 2022 році на випадок надзвичайних ситуацій. Жодних причин для їх активації немає.

“У Києві продовжує працювати мережа “Пунктів Незламності”, де можна зігрітися, зарядити техніку та отримати інтернет. Щодо Меркуріса — він не “аналітик”, а дискредитований шахрай, позбавлений адвокатської ліцензії у Британії у 2012 році. Зараз поширює фейки на користь Кремля”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сценарій Путін підготував для України.




Джерело: https://t.me/spravdi/50026
