Война с Россией "Запад предупредил Украину о срочной эвакуации Киева и крупных городов": что на самом деле происходит
НОВОСТИ

"Запад предупредил Украину о срочной эвакуации Киева и крупных городов": что на самом деле происходит

Кремлевские псевдоСМИ распространяют очередной фейк о ситуации в Украине

16 октября 2025, 22:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается запугать украинцев, распространяя страшные сценарии, о которых якобы предупредили западные партнеры. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли российский вброс, якобы "западные партнеры предупредили Украину о срочной эвакуации Киева и крупных городов".

"Запад предупредил Украину о срочной эвакуации Киева и крупных городов": что на самом деле происходит

Эвакуация. Фото портал "Комментарии"

В Центре отметили, что такой фейк разгоняют кремлевские псевдоСМИ со ссылкой на так называемого "британского аналитика" Александра Меркуриса.

"На самом деле: ни одна западная страна не делала подобных заявлений. Украина просто готовится к зиме — из-за постоянных российских атак по энергетической инфраструктуре. Никаких планов эвакуации Киева нет", — говорится в сообщении.

Также аналитики, со ссылкой на фактчекеров StopFake, напомнили, что:

13 октября Кая Каллас подтвердила, что ЕС выделяет 800 млн евро помощи на подготовку к зиме, еще 100 млн евро — на генераторы, укрытия и снаряжение.

Президент Зеленский заявил, что Украина при необходимости может импортировать электроэнергию или газ — как это происходит каждую зиму с 2022 года.

В Центре подчеркнули, что так называемые планы эвакуации — это обычные документы системы гражданской защиты, созданные еще в 2022 году на случай чрезвычайных ситуаций. Никаких причин для их активации нет.

"В Киеве продолжает работать сеть "Пунктів Незламності", где можно согреться, зарядить технику и получить интернет. Что касается Меркуриса — он не "аналитик", а дискредитированный мошенник, лишенный адвокатской лицензии в Британии в 2012 году. Сейчас распространяет фейки в пользу Кремля", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Путин подготовил для Украины.




Источник: https://t.me/spravdi/50026
