"Запад предупредил Украину о срочной эвакуации Киева и крупных городов": что на самом деле происходит

Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается запугать украинцев, распространяя страшные сценарии, о которых якобы предупредили западные партнеры. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли российский вброс, якобы "западные партнеры предупредили Украину о срочной эвакуации Киева и крупных городов".
Эвакуация. Фото портал "Комментарии"
В Центре отметили, что такой фейк разгоняют кремлевские псевдоСМИ со ссылкой на так называемого "британского аналитика" Александра Меркуриса.
Также аналитики, со ссылкой на фактчекеров StopFake, напомнили, что:
13 октября Кая Каллас подтвердила, что ЕС выделяет 800 млн евро помощи на подготовку к зиме, еще 100 млн евро — на генераторы, укрытия и снаряжение.
Президент Зеленский заявил, что Украина при необходимости может импортировать электроэнергию или газ — как это происходит каждую зиму с 2022 года.
В Центре подчеркнули, что так называемые планы эвакуации — это обычные документы системы гражданской защиты, созданные еще в 2022 году на случай чрезвычайных ситуаций. Никаких причин для их активации нет.
