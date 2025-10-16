Путін підготував катастрофічний сценарій: як Росія веде Україну до блекауту

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Однак у 2025 році ворог змінив тактику ударів — якщо у 2022-2023 роках атакував різні об'єкти по всій Україні великою кількістю ракет та дронів, то у цього року “вибиває” енергетику України регіон за регіоном.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Росія налаштована діяти ще більш цинічно, що простежується за характером останніх ударів і масштабом руйнувань, пише видання “Українська правда”.
Мета Росії виглядає приблизно так:
Окупанти хочуть створити дефіцит на сході країни, де історично споживання завжди вище, при цьому майже вся місцева генерація вже розбита, і поступово зробити неможливим передачу електроенергії із західних у східні регіони.
Наступним кроком ворог може вдарити по маневровій генерації в західних областях (теплові електростанції), а потім атакувати розподільчі пристрої атомних електростанцій.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому відключатимуть газ взимку.