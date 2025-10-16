logo_ukra

BTC/USD

108362

ETH/USD

3921.1

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін підготував катастрофічний сценарій: як Росія веде Україну до блекауту
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін підготував катастрофічний сценарій: як Росія веде Україну до блекауту

Росія веде Україну до блекауту: яку тактику застосовує ворог

16 жовтня 2025, 19:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Однак у 2025 році ворог змінив тактику ударів — якщо у 2022-2023 роках атакував різні об'єкти по всій Україні великою кількістю ракет та дронів, то у цього року “вибиває” енергетику України регіон за регіоном.

Путін підготував катастрофічний сценарій: як Росія веде Україну до блекауту

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Росія налаштована діяти ще більш цинічно, що простежується за характером останніх ударів і масштабом руйнувань, пише видання “Українська правда”. 

“Глобальний задум ворога незмінний — розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію, яку заведено називати блекаутом. Для цього росіяни намагаються спочатку розділити енергосистему країни на дві великі частини та зробити їх некерованими”, — йдеться у повідомленні. 

Мета Росії  виглядає приблизно так:

Путін підготував катастрофічний сценарій: як Росія веде Україну до блекауту - фото 2

Окупанти хочуть створити дефіцит на сході країни, де історично споживання завжди вище,  при цьому майже вся місцева генерація вже розбита, і поступово зробити неможливим передачу електроенергії із західних у східні регіони.

“У підсумку країна може опинитись у двох реальностях: дефіцитний схід і профіцитний захід, між якими дуже ослаблені "перетини". Це ідеальна ситуація для ворога, щоб спричинити блекаут”, — пояснює видання. 

Наступним кроком ворог може вдарити по маневровій генерації в західних областях (теплові електростанції), а потім атакувати розподільчі пристрої атомних електростанцій.

“Якщо ці об'єкти одночасно отримають суттєві пошкодження, атомні станції не зможуть видавати електрику споживачам, можливий стрибок частоти та системна аварія”, — зазначає ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому відключатимуть газ взимку. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/16/8002928/
Теги:

Новини

Всі новини