Путін підготував катастрофічний сценарій: як Росія веде Україну до блекауту

Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Однак у 2025 році ворог змінив тактику ударів — якщо у 2022-2023 роках атакував різні об'єкти по всій Україні великою кількістю ракет та дронів, то у цього року “вибиває” енергетику України регіон за регіоном.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Росія налаштована діяти ще більш цинічно, що простежується за характером останніх ударів і масштабом руйнувань, пише видання “Українська правда”.

“Глобальний задум ворога незмінний — розбалансувати систему та спричинити каскадну аварію, яку заведено називати блекаутом. Для цього росіяни намагаються спочатку розділити енергосистему країни на дві великі частини та зробити їх некерованими”, — йдеться у повідомленні.

Мета Росії виглядає приблизно так:

Окупанти хочуть створити дефіцит на сході країни, де історично споживання завжди вище, при цьому майже вся місцева генерація вже розбита, і поступово зробити неможливим передачу електроенергії із західних у східні регіони.

“У підсумку країна може опинитись у двох реальностях: дефіцитний схід і профіцитний захід, між якими дуже ослаблені "перетини". Це ідеальна ситуація для ворога, щоб спричинити блекаут”, — пояснює видання.

Наступним кроком ворог може вдарити по маневровій генерації в західних областях (теплові електростанції), а потім атакувати розподільчі пристрої атомних електростанцій.

“Якщо ці об'єкти одночасно отримають суттєві пошкодження, атомні станції не зможуть видавати електрику споживачам, можливий стрибок частоти та системна аварія”, — зазначає ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кому відключатимуть газ взимку.



