Путин подготовил катастрофический сценарий: как Россия ведет Украину к блэкауту

Кречмаровская Наталия
Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Однако в 2025 году враг изменил тактику ударов — если в 2022-2023 годах атаковал разные объекты по всей Украине большим количеством ракет и дронов, то в этом году "выбивает" энергетику Украины регион за регионом.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Россия настроена действовать еще более цинично, что прослеживается по характеру последних ударов и масштабу разрушений, пишет издание "Украинская правда".
Цель России выглядит примерно так:
Оккупанты хотят создать дефицит на востоке страны, где исторически потребление всегда выше, при этом почти вся местная генерация уже разбита, и постепенно сделать невозможным передачу электроэнергии из западных в восточные регионы.
Следующим шагом враг может ударить по маневровой генерации в западных областях (тепловые электростанции), а затем атаковать распределительные устройства атомных электростанций.
