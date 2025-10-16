Путин подготовил катастрофический сценарий: как Россия ведет Украину к блэкауту

Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Однако в 2025 году враг изменил тактику ударов — если в 2022-2023 годах атаковал разные объекты по всей Украине большим количеством ракет и дронов, то в этом году "выбивает" энергетику Украины регион за регионом.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Россия настроена действовать еще более цинично, что прослеживается по характеру последних ударов и масштабу разрушений, пишет издание "Украинская правда".

"Глобальный замысел врага неизменен — разбалансировать систему и повлечь за собой каскадную аварию, которую принято называть блэкаутом. Для этого россияне пытаются сначала разделить энергосистему страны на две большие части и сделать их неуправляемыми", — говорится в сообщении.

Цель России выглядит примерно так:

Оккупанты хотят создать дефицит на востоке страны, где исторически потребление всегда выше, при этом почти вся местная генерация уже разбита, и постепенно сделать невозможным передачу электроэнергии из западных в восточные регионы.

"В итоге страна может оказаться в двух реальностях: дефицитный восток и профицитный запад, между которыми очень ослаблены "пересечения". Это идеальная ситуация для врага, чтобы вызвать блэкаут", — объясняет издание.

Следующим шагом враг может ударить по маневровой генерации в западных областях (тепловые электростанции), а затем атаковать распределительные устройства атомных электростанций.

"Если эти объекты одновременно получат существенные повреждения, атомные станции не смогут выдавать электричество потребителям, возможен скачок частоты и системная авария", — отмечает СМИ.

