Останні тижні принесли одразу кілька сигналів, які змушують замислитися над майбутнім західної підтримки України. Низка держав заявила, що більше не має можливості передавати ракети-перехоплювачі для систем Patriot зі своїх запасів, а в політичних колах США та Європи дедалі частіше лунають заклики до пошуку дипломатичного завершення війни. На цьому тлі дедалі частіше виникає запитання: чи втомилися союзники від війни та чи готові вони схиляти Київ до перемир'я з Росією? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що однозначно стверджувати, що Захід кардинально змінив курс щодо України, поки що передчасно. Водночас дедалі помітніше кілька важливих тенденцій. Дефіцит ракет для комплексів Patriot є об'єктивною проблемою: запаси союзників не безмежні, а темпи виробництва не встигають за зростаючим попитом. Крім війни в Україні, системи ППО потрібні для посилення оборони країн НАТО, а також через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Одночасно у західних країнах дедалі сильніше відчувається вплив внутрішньої політики: уряди змушені враховувати економічні труднощі, бюджетні обмеження, виборчі кампанії та настрої суспільства, яке все частіше ставить питання про тривалість війни та її ціну.

Саме тому поряд із заявами про подальшу підтримку України дедалі частіше звучать заклики до пошуку дипломатичних шляхів завершення війни. Це не обов'язково означає готовність погодитися на російські умови чи припинити допомогу Києву. Однак одночасно Києву дедалі чіткіше сигналізують, що покладатися виключно на зовнішні поставки вже не можна. У майбутньому вирішальне значення матимуть власне виробництво озброєння, розвиток системи ППО, зміцнення економіки та здатність України самостійно забезпечувати значну частину своїх оборонних потреб.

Чат-бот Gemini вважає, що розмови про "втому" Заходу та прихований тиск щодо заморожування війни дійсно звучать усе гучніше, проте інтерпретувати це як готовність "здати" Київ Путіну було б спрощенням. Західна політика зараз перебуває у фазі прагматичного та навіть жорсткого цинізму. Обмеження постачань ракет до Patriot та натяки на перемир'я — це не бажання капітуляції України, а намагання партнерів взяти під контроль рівень ескалації та змусити обидві сторони до торгів.

Західні столиці прагнуть зафіксувати лінію фронту, аби уникнути прямого воєнного зіткнення НАТО з РФ, уберегти глобальну економіку від додаткових шоків та переспрямувати власні обмежені ресурси на внутрішні чи інші геополітичні виклики. По суті, союзники намагаються трансформувати війну з виснажливої гарячої фази у керований дипломатичний процес, де дефіцит ППО стає одним із важелів важелів штучного обмеження воєнних можливостей України.

Чат-бот Copilot переконаний, що Заяви про відмову союзників передати Україні ракети для Patriot і натяки на необхідність перемир’я з Росією справді створюють враження, що підтримка Києва стає більш обережною та умовною. Це може бути ознакою втоми від затяжного конфлікту, адже війна потребує колосальних фінансових і політичних ресурсів. Для багатьох країн Заходу важливим є баланс між допомогою Україні та власними внутрішніми викликами — економічними проблемами, політичною стабільністю, зростанням популізму. Тому обмеження постачань оборонної зброї може розглядатися як спосіб підштовхнути Київ до дипломатичних рішень, навіть якщо вони не відповідають українським інтересам. Це своєрідний сигнал: підтримка не є безумовною, і союзники хочуть бачити перспективу завершення війни.

Втім, говорити про "здачу Києва Путіну" було б перебільшенням. Захід не відмовляється від допомоги повністю, а радше намагається використати її як інструмент тиску, щоб змусити Україну активніше шукати політичні варіанти. Така стратегія небезпечна, адже може підірвати довіру до союзників і створити відчуття ізоляції.

Таким чином, усі три моделі ШІ вважають, що поки що говорити про готовність Заходу "здати" Україну Кремлю було б перебільшенням. Проте дедалі очевидніше, що союзники переходять від політики безумовної підтримки до більш прагматичного підходу, де військова допомога все частіше поєднується із закликами шукати дипломатичний вихід із війни. Для Києва це означає, що розраховувати лише на зовнішню підтримку вже недостатньо.

Портал "Коментарі" вже писав, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився спілкуватися з журналісткою після своєї резонансної заяви щодо перспектив вступу України до НАТО. Відео з відповідним епізодом активно поширюється в соціальних мережах.