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Залужний потрапив у гучний скандал після нахабної витівки з журналісткою: що відомо (ВІДЕО)

Після резонансної заяви про перспективи вступу України до НАТО посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився відповідати на запитання журналістки, коротко заявивши, що не дає коментарів

6 серпня 2026, 19:35
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Клименко Елена

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився спілкуватися з журналісткою після своєї резонансної заяви щодо перспектив вступу України до НАТО. Відео з відповідним епізодом активно поширюється в соціальних мережах.

Залужний потрапив у гучний скандал після нахабної витівки з журналісткою: що відомо (ВІДЕО)

Фото: з відкритих джерел

На оприлюднених кадрах видно, як журналістка вітається з дипломатом і намагається поставити йому запитання.

"Пане посол, вітаю вас. Ви багато пишете про війну…", – почала представниця ЗМІ.

Однак Залужний не дав їй завершити запитання.

"Не даю коментарів", – коротко відповів він. 

Після цього дипломат жестом показав, що не має наміру продовжувати розмову, і залишив місце спілкування.

Підвищену увагу до цієї ситуації привернула його заява, зроблена напередодні під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві. Коментуючи перспективи євроатлантичної інтеграції, Залужний заявив, що наразі не бачить реальної можливості вступу України до НАТО та вважає, що державі слід активніше розвивати інші механізми безпеки, зокрема європейські оборонні формати.

Саме ця позиція викликала жваве обговорення як серед політиків, так і в суспільстві. Після її оприлюднення журналісти намагалися отримати від дипломата додаткові пояснення, однак він відмовився від будь-яких коментарів.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри зміну влади в Угорщині, політика країни щодо Росії фактично не зазнала змін. Таку думку висловив політолог Євген Магда, коментуючи заяву нової віцепрем'єр-міністерки та очільниці МЗС Угорщини Аніти Орбан, яка заявила про намір Будапешта вибудовувати з Москвою "прагматичні відносини".



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