Залужный попал в громкий скандал после наглой проделки с журналисткой: что известно (ВИДЕО)

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался общаться с журналисткой после своего резонансного заявления о перспективах вступления Украины в НАТО. Видео с подходящим эпизодом активно распространяется в социальных сетях.

Фото: из открытых источников

На обнародованных кадрах видно, как журналистка здоровается с дипломатом и пытается задать ему вопросы.

"Господин посол, поздравляю вас. Вы многое пишете о войне…", — начала представительница СМИ.

Однако Залужный не дал ей завершить вопрос.

"Не даю комментариев", – коротко ответил он.

После этого дипломат жестом показал, что не намерен продолжать разговор и оставил место общения.

Особое внимание к этой ситуации привлекло его заявление, сделанное накануне во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве. Комментируя перспективы евроатлантической интеграции, Залужный заявил, что пока не видит реальной возможности вступления Украины в НАТО и считает, что государству следует более активно развивать другие механизмы безопасности, в частности европейские оборонные форматы.

Именно эта позиция вызвала оживленное обсуждение как среди политиков, так и в обществе. После обнародования журналисты пытались получить от дипломата дополнительные объяснения, однако он отказался от каких-либо комментариев.

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