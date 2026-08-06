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Залужный попал в громкий скандал после наглой проделки с журналисткой: что известно (ВИДЕО)

После резонансного заявления о перспективах вступления Украины в НАТО посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался отвечать на вопросы журналистки, коротко заявив, что не дает комментариев

6 августа 2026, 19:35
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Клименко Елена

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался общаться с журналисткой после своего резонансного заявления о перспективах вступления Украины в НАТО. Видео с подходящим эпизодом активно распространяется в социальных сетях.

Залужный попал в громкий скандал после наглой проделки с журналисткой: что известно (ВИДЕО)

Фото: из открытых источников

На обнародованных кадрах видно, как журналистка здоровается с дипломатом и пытается задать ему вопросы.

"Господин посол, поздравляю вас. Вы многое пишете о войне…", — начала представительница СМИ.

Однако Залужный не дал ей завершить вопрос.

"Не даю комментариев", – коротко ответил он.

После этого дипломат жестом показал, что не намерен продолжать разговор и оставил место общения.

Особое внимание к этой ситуации привлекло его заявление, сделанное накануне во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины в Киеве. Комментируя перспективы евроатлантической интеграции, Залужный заявил, что пока не видит реальной возможности вступления Украины в НАТО и считает, что государству следует более активно развивать другие механизмы безопасности, в частности европейские оборонные форматы.

Именно эта позиция вызвала оживленное обсуждение как среди политиков, так и в обществе. После обнародования журналисты пытались получить от дипломата дополнительные объяснения, однако он отказался от каких-либо комментариев.

Портал "Комментарии" уже писал , что несмотря на смену власти в Венгрии, политика страны в отношении России фактически не претерпела изменений. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, комментируя заявление новой вице-премьер-министра и главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявившей о намерении Будапешта выстраивать с Москвой "прагматические отношения".



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