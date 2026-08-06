Последние недели принесли сразу несколько сигналов, заставляющих задуматься о будущем западной поддержки Украины. Ряд государств заявил, что больше нет возможности передавать ракеты-перехватчики для систем Patriot из своих запасов, а в политических кругах США и Европы все чаще раздаются призывы к поиску дипломатического завершения войны. На этом фоне все чаще возникает вопрос: устали ли союзники от войны и готовы ли они склонять Киев к перемирию с Россией? Портал "Комментарии" решил узнать мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот ChatGPT считает, что однозначно утверждать, что Запад кардинально изменил курс по Украине, пока преждевременно. В то же время все заметнее несколько важных тенденций. Дефицит ракет для комплексов Patriot является объективной проблемой: запасы союзников не безграничны, а темпы производства не успевают за растущим спросом. Кроме войны в Украине, системы ПВО необходимы для усиления обороны стран НАТО, а также из-за обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Одновременно в западных странах все сильнее чувствуется влияние внутренней политики: правительства вынуждены учитывать экономические трудности, бюджетные ограничения, избирательные кампании и настроения общества, все чаще ставящего вопрос о продолжительности войны и ее цене.

Именно поэтому, наряду с заявлениями о дальнейшей поддержке Украины, все чаще звучат призывы к поиску дипломатических путей завершения войны. Это не обязательно означает готовность согласиться с российскими условиями или прекратить помощь Киеву. Однако одновременно Киеву все более четко сигнализируют, что полагаться исключительно на внешние поставки уже нельзя. В будущем решающее значение будет иметь собственное производство вооружения, развитие системы ПВО, укрепление экономики и способность Украины самостоятельно обеспечивать значительную часть своих оборонных потребностей.

Чат-бот Gemini считает, что разговоры об "усталости" Запада и скрытом давлении по поводу замораживания войны действительно звучат все громче, однако интерпретировать это как готовность "сдать" Киев Путину было бы упрощением. Западная политика сейчас находится в фазе прагматичного и даже жесткого цинизма. Ограничение поставок ракет в Patriot и намеки на перемирие — это не желание капитуляции Украины, а попытка партнеров взять под контроль уровень эскалации и вынудить обе стороны торгов.

Западные столицы стремятся зафиксировать линию фронта во избежание прямого военного столкновения НАТО с РФ, уберечь глобальную экономику от дополнительных шоков и перенаправить собственные ограниченные ресурсы на внутренние или другие геополитические вызовы. По сути, союзники пытаются трансформировать войну из изнуряющей горячей фазы в управляемый дипломатический процесс, где дефицит ПВО становится одним из рычагов рычагов искусственного ограничения военных возможностей Украины.

Чат-бот Copilot убежден, что заявления об отказе союзников передать Украине ракеты для Patriot и намеки на необходимость перемирия с Россией действительно создают впечатление, что поддержка Киева становится более осторожной и условной. Это может быть признаком усталости от затяжного конфликта, ведь война нуждается в колоссальных финансовых и политических ресурсах. Для многих стран Запада важен баланс между помощью Украины и собственными внутренними вызовами — экономическими проблемами, политической стабильностью, ростом популизма. Поэтому ограничение поставок оборонного оружия может рассматриваться как способ подтолкнуть Киев к дипломатическим решениям, даже если они не отвечают украинским интересам. Это своеобразный сигнал: поддержка не безусловна, и союзники хотят видеть перспективу завершения войны.

Впрочем, говорить о "сдаче Киева Путину" было бы преувеличением. Запад не отказывается от помощи полностью, а скорее пытается использовать его как инструмент давления, чтобы заставить Украину активнее искать политические варианты. Такая стратегия небезопасна, ведь может подорвать доверие к союзникам и создать ощущение изоляции.

Таким образом, все три модели ИИ считают, что пока говорить о готовности Запада "сдать" Украину Кремлю было бы преувеличением. Однако все очевиднее, что союзники переходят от политики безусловной поддержки к более прагматичному подходу, где военная помощь все чаще сочетается с призывами искать дипломатический выход из войны. Для Киева это означает, что рассчитывать только на внешнюю поддержку недостаточно.

Портал "Комментарии" уже писал , что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался общаться с журналисткой после своего резонансного заявления о перспективах вступления Украины в НАТО. Видео с подходящим эпизодом активно распространяется в социальных сетях.