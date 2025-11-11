logo_ukra

BTC/USD

104517

ETH/USD

3548.14

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Захід допомагає Путіну бити по українській енергетиці: озвучено шокуючі докази
commentss НОВИНИ Всі новини

Захід допомагає Путіну бити по українській енергетиці: озвучено шокуючі докази

Москві не потрібно додатково витрачати кошти чи залучати агентів

11 листопада 2025, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Росія отримала доступ до звітів інспекцій МАГАТЕ, які оцінюють стан енергетичних об’єктів України. Це значно спрощує ворогу планування ракетних та дронових атак на критичну інфраструктуру. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив експерт з енергетики Геннадій Рябцев

Захід допомагає Путіну бити по українській енергетиці: озвучено шокуючі докази

Фото: з відкритих джерел

"Інспекції МАГАТЕ, які були на підстанціях Укренерго і визначали, наскільки добре захищені ці об’єкти. Вони все фільмували, фотографували, робили величезний звіт. А потім в МАГАТЕ росіяни отримали всю цю інформацію", – зазначив Рябцев. 

За його словами, доступ Росії до цих даних став можливим через те, що у структурі організації продовжують працювати представники РФ.

"Оскільки в керівних органах МАГАТЕ досі сидять росіяни і мають доступ до всієї інформації, яка стосується України, то компетентні органи в РФ знають все те, що знають інспектори МАГАТЕ", – підкреслив експерт. 

Через це ворог має змогу завдавати точкових ударів по енергетичній інфраструктурі України, що останніми днями підтверджується масованими атаками. В ніч на 11 листопада та вранці того ж дня були уражені об’єкти в Харківській, Одеській та Донецькій областях.

Наслідком стало масштабне знеструмлення: по всій країні запроваджені нові графіки відключень електроенергії з чотирма чергами замість попередніх трьох з половиною.

Через пошкодження ТЕС виробництво електроенергії практично призупинено на початок тижня. Експерти зазначають, що такі об’єкти важко захистити від обстрілів, тому основою енергозабезпечення під час зимового сезону залишаються 9 робочих блоків АЕС. Крім того, Україна може додатково імпортувати електроенергію до 2,5 ГВт на годину, щоб стабілізувати систему.

Як вже писали "Коментарі", російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку, переміщуючи туди підрозділи з інших областей, зокрема зі Сумщини, щоб посилити тиск на українські позиції. Найбільш тривожною точкою залишається Степногірськ: саме з цього населеного пункту відкривається пряма дорога до Запоріжжя, і ворог може ефективно застосовувати як дрони, так і артилерію для ураження об’єктів на підконтрольній території.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини