Захід допомагає Путіну бити по українській енергетиці: озвучено шокуючі докази

Росія отримала доступ до звітів інспекцій МАГАТЕ, які оцінюють стан енергетичних об’єктів України. Це значно спрощує ворогу планування ракетних та дронових атак на критичну інфраструктуру. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив експерт з енергетики Геннадій Рябцев

Фото: з відкритих джерел

"Інспекції МАГАТЕ, які були на підстанціях Укренерго і визначали, наскільки добре захищені ці об’єкти. Вони все фільмували, фотографували, робили величезний звіт. А потім в МАГАТЕ росіяни отримали всю цю інформацію", – зазначив Рябцев.

За його словами, доступ Росії до цих даних став можливим через те, що у структурі організації продовжують працювати представники РФ.

"Оскільки в керівних органах МАГАТЕ досі сидять росіяни і мають доступ до всієї інформації, яка стосується України, то компетентні органи в РФ знають все те, що знають інспектори МАГАТЕ", – підкреслив експерт.

Через це ворог має змогу завдавати точкових ударів по енергетичній інфраструктурі України, що останніми днями підтверджується масованими атаками. В ніч на 11 листопада та вранці того ж дня були уражені об’єкти в Харківській, Одеській та Донецькій областях.

Наслідком стало масштабне знеструмлення: по всій країні запроваджені нові графіки відключень електроенергії з чотирма чергами замість попередніх трьох з половиною.

Через пошкодження ТЕС виробництво електроенергії практично призупинено на початок тижня. Експерти зазначають, що такі об’єкти важко захистити від обстрілів, тому основою енергозабезпечення під час зимового сезону залишаються 9 робочих блоків АЕС. Крім того, Україна може додатково імпортувати електроенергію до 2,5 ГВт на годину, щоб стабілізувати систему.

