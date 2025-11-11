Запад помогает Путину бить по украинской энергетике: озвучены шокирующие доказательства

Россия получила доступ к отчетам инспекций МАГАТЭ, оценивающих состояние энергетических объектов Украины. Это значительно упрощает врагу планирование ракетных и дроновых атак на критическую инфраструктуру. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев

Фото: из открытых источников

"Инспекции МАГАТЭ, которые были на подстанциях Укрэнерго и определяли, насколько хорошо защищены эти объекты. Они все снимали, фотографировали, делали огромный отчет. А затем в МАГАТЭ россияне получили всю эту информацию", — отметил Рябцев.

По его словам, доступ России к этим данным стал возможен из-за того, что в структуре организации продолжают работать представители РФ.

"Поскольку в руководящих органах МАГАТЭ до сих пор сидят россияне и имеют доступ ко всей информации, касающейся Украины, то компетентные органы в РФ знают все то, что знают инспекторы МАГАТЭ", – подчеркнул эксперт.

Поэтому враг имеет возможность наносить точечные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что в последние дни подтверждается массированными атаками. В ночь на 11 ноября и утром того же дня пострадали объекты в Харьковской, Одесской и Донецкой областях.

Следствием стало масштабное обесточивание: по всей стране введены новые графики отключений электроэнергии с четырьмя очередями вместо предыдущих трех с половиной.

Из-за повреждений ТЭС производство электроэнергии практически приостановлено в начале недели. Эксперты отмечают, что такие объекты трудно оградить от обстрелов, поэтому основой энергообеспечения во время зимнего сезона остаются 9 рабочих блоков АЭС. Кроме того, Украина может дополнительно импортировать электроэнергию до 2,5 ГВт в час, чтобы стабилизировать систему.

Как уже писали "Комментарии", российские войска значительно активизировались в Запорожском направлении, перемещая туда подразделения из других областей, в том числе из Сумщины, чтобы усилить давление на украинские позиции. Наиболее тревожной точкой остается Степногорск: именно из этого населенного пункта открывается прямая дорога в Запорожье, и враг может эффективно применять как дроны, так и артиллерию для поражения объектов на подконтрольной территории.