Що готує Росія біля Запоріжжя: експерт відверто попередив про велику загрозу

Російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку, переміщуючи туди підрозділи з інших областей, зокрема зі Сумщини, щоб посилити тиск на українські позиції. Найбільш тривожною точкою залишається Степногірськ: саме з цього населеного пункту відкривається пряма дорога до Запоріжжя, і ворог може ефективно застосовувати як дрони, так і артилерію для ураження об’єктів на підконтрольній території.

Фото: з відкритих джерел

За словами генерал-лейтенанта у відставці, військового експерта та засновника Благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігоря Романенка, ситуація на Запорізькому напрямку залишається надзвичайно напруженою. Вона потребує постійного спостереження та своєчасного реагування, оскільки противник намагається закріпитися на зайнятих позиціях.

Романенко зазначає, що російські підрозділи активно проводять тактичні просування на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ворог використовує природні особливості місцевості — густу рослинність на дні колишнього водосховища — для прихованого маневру та просування до українських рубежів. Проте наші захисники неодноразово завдавали удари по ворожих угрупованнях, що намагалися закріпитися на цих територіях, завдаючи значних втрат та ускладнюючи їхні плани.

Українські війська намагаються не дати ворогу зміцнитися, водночас готуючи контрудари для відкидання противника на початкові позиції. Ефективність оборони та своєчасне реагування на загрози є критично важливими для того, щоб утримати стратегічно важливі території та не допустити прориву в напрямку Запоріжжя.

Експерт підкреслює, що контроль над Степногірськом є ключовим: від цього залежить безпека міста та можливість противника використовувати артилерію і дрони на коротких відстанях. Сили оборони продовжують активно діяти, моніторять ситуацію та вживають заходів для збереження позицій, зберігаючи високий рівень готовності до будь-яких провокацій ворога.

