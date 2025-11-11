Что готовит Россия возле Запорожья: эксперт откровенно предупредил о большой угрозе

Российские войска значительно активизировались в Запорожском направлении, перемещая туда подразделения из других областей, в частности из Сумщины, чтобы усилить давление на украинские позиции. Наиболее тревожной точкой остается Степногорск: именно из этого населенного пункта открывается прямая дорога в Запорожье, и враг может эффективно применять как дроны, так и артиллерию для поражения объектов на подконтрольной территории.

По словам генерал-лейтенанта в отставке, военного эксперта и основателя Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игоря Романенко, ситуация в Запорожском направлении остается чрезвычайно напряженной. Она нуждается в постоянном наблюдении и своевременном реагировании, поскольку противник пытается закрепиться на занятых позициях.

Романенко отмечает, что российские подразделения активно проводят тактические продвижения по Гуляйпольскому и Ореховскому направлениям. Враг использует природные особенности местности – густую растительность на дне бывшего водохранилища – для скрытого маневра и продвижения к украинским рубежам. Однако наши защитники неоднократно наносили удары по вражеским группировкам, которые пытались закрепиться на этих территориях, нанося значительные потери и усложняя их планы.

Украинские войска пытаются не дать врагу укрепиться, в то же время готовя контрудары для отвержения противника на начальные позиции. Эффективность обороны и своевременное реагирование на угрозы критически важны для того, чтобы удержать стратегически важные территории и не допустить прорыва в направлении Запорожья.

Эксперт подчеркивает, что контроль над Степногорском является ключевым: от этого зависит безопасность города и возможность противника использовать артиллерию и дроны на коротких расстояниях. Силы обороны продолжают активно действовать, мониторят ситуацию и принимают меры по сохранению позиций, сохраняя высокий уровень готовности к любым провокациям врага.

