Захарова “вже не в собі”: у Лаврова вибухнули черговим абсурдом

Росія знову намагається зняти з себе відповідальність щодо повномасштабного вторгнення. Документ, який мав би захищати суверенітет та кордони України, почали трактувати по-новому.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що Росія знову намагається переписати зміст Будапештського меморандуму, щоб виправдати збройну агресію та порушення територіальної цілісності України. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що документ 1994 року гарантував українцям безпеку. Однак, за її словами, він нібито “не зобов’язує Росію насильно утримувати в складі України частини її території”. Також вона додала, що територіальну цілісність Україна буцімто втратила через “внутрішні процеси” та “агресивний націоналізм” задовго до повномасштабного вторгнення.

“У Будапештському меморандумі, підписаному Україною, Росією, США та Великою Британією, чітко зафіксовано зобов’язання поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України та утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності нашої держави”, — зазначили аналітики ЦПД.

Заява Захарової, як зазначили в Центрі, це вигадана інтерпретація. У ЦПД наголосили, що меморандум зобов’язував Москву не змінювати кордони України силою, що й порушила Росія у 2014 році та повторно у 2022-му.

“Росія вигадує абсурдні трактування міжнародних документів, щоб створити ілюзію юридичного виправдання агресії. Москва вчергове маніпулює міжнародним правом, щоб зняти з себе відповідальність за загарбницьку війну проти України”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

