Главная Новости Общество Война с Россией Захарова "уже не в себе": у Лаврова разразились очередным абсурдом
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова "уже не в себе": у Лаврова разразились очередным абсурдом

Оправдание России дошло до абсурда: заявление Захаровой

24 февраля 2026, 16:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия снова пытается снять с себя ответственность по полномасштабному вторжению. Документ, который должен защищать суверенитет и границы Украины, начали трактовать по-новому.

Захарова "уже не в себе": у Лаврова разразились очередным абсурдом

Мария Захарова. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Россия снова пытается переписать содержание Будапештского меморандума, чтобы оправдать вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документ 1994 года гарантировал украинцам безопасность. Однако, по ее словам, он якобы "не обязывает Россию насильственно удерживать в составе Украины части ее территории". Также она добавила, что территориальную целостность Украина якобы потеряла из-за "внутренних процессов" и "агрессивного национализма" задолго до полномасштабного вторжения.

"В Будапештском меморандуме, подписанном Украиной, Россией, США и Великобританией, четко зафиксировано обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины и воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности нашего государства", — отметили аналитики ЦПД.

Заявление Захаровой, как отметили в Центре, это вымышленная интерпретация. В ЦПД подчеркнули, что меморандум обязывал Москву не менять границы Украины силой, нарушенной Россией в 2014 году и повторно в 2022-м.

"Россия придумывает абсурдные трактовки международных документов, чтобы создать иллюзию юридического оправдания агрессии. Москва в очередной раз манипулирует международным правом, чтобы снять с себя ответственность за захватническую войну против Украины", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новых угрозах Захаровой.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02r9zmYV3bgzcFNM9hSknZLR4821ppMgPJLs996yNvNEVD6fmk4tmgWpfqKjT6vdsKl
