У російському МЗС знову істерика: Захарова сипле новими погрозами

Кречмаровская Наталия
Тривають мирні переговори щодо завершення війни в України та досягнення стійкого миру в Україні. Одним із головних питань — гарантії безпеки України, в рамках яких розглядається можливість розміщення сил Коаліції охочих. Про широку підтримку України заявляв і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді України 3 лютого.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала погрозами на інформацію щодо ймовірного розміщення сил Коаліції охочих в Україні. Вона наголосила, що поява військ "Коаліції охочих" на території України категорично неприйнятна, вони будуть розглядатися Москвою як законна військова мета, пише російське видання “Інтерфакс”.
Представниця російського МЗС підкреслила: Росія неодноразово заявляла, що розміщення військ західних країн на території України під будь-яким приводом загрожуватиме нашій безпеці.
Нагадаємо, що за підсумками зустрічі Коаліції охочих 6 січня у Парижі були підписані важливі документи: спільна декларація всіх країн Коаліції та тристороння декларація Франції, Великої Британії та України.
