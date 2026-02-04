У російському МЗС знову істерика: Захарова сипле новими погрозами

Тривають мирні переговори щодо завершення війни в України та досягнення стійкого миру в Україні. Одним із головних питань — гарантії безпеки України, в рамках яких розглядається можливість розміщення сил Коаліції охочих. Про широку підтримку України заявляв і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Верховній Раді України 3 лютого.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала погрозами на інформацію щодо ймовірного розміщення сил Коаліції охочих в Україні. Вона наголосила, що поява військ "Коаліції охочих" на території України категорично неприйнятна, вони будуть розглядатися Москвою як законна військова мета, пише російське видання “Інтерфакс”.

"Ось ці самі війська, від цієї самої "Коаліції охочих" очолять Британія і Франція. Все це, звичайно, неприкритий план здійснення іноземної військової інтервенції, — ось так це треба називати. Для нас це категорично неприйнятно", — сказала Захарова.

Представниця російського МЗС підкреслила: Росія неодноразово заявляла, що розміщення військ західних країн на території України під будь-яким приводом загрожуватиме нашій безпеці.

“Ці війська будуть розглядатися нами як законна військова мета”, — підсумувала Захарова.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі Коаліції охочих 6 січня у Парижі були підписані важливі документи: спільна декларація всіх країн Коаліції та тристороння декларація Франції, Великої Британії та України.

“Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах – із парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили Коаліції охочих. Деталі пропрацьовані в системі інших документів”, — повідомив президент України Володимир Зеленський.

