В российском МИД снова истерика: Захарова сыплет новыми угрозами

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Продолжаются мирные переговоры по завершению войны в Украине и достижению устойчивого мира в Украине. Одним из главных вопросов – гарантии безопасности Украины, в рамках которых рассматривается возможность размещения сил Коалиции желающих. О широкой поддержке Украины заявлял и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде Украины 3 февраля.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала угрозами на информацию о вероятном размещении сил Коалиции желающих в Украине. Она подчеркнула, что появление войск "Коалиции желающих" на территории Украины категорически неприемлемо, они будут рассматриваться Москвой как законная военная цель, пишет российское издание "Интерфакс".
Представитель российского МИД подчеркнула: Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под любым предлогом будет угрожать нашей безопасности.
Напомним, что по итогам встречи Коалиции желающих 6 января в Париже были подписаны важные документы: общая декларация всех стран Коалиции и трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины.
Напомним "Комментарии" писали, что, по мнению Трампа, поможет завершить войну в Украине.