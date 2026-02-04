logo

В российском МИД снова истерика: Захарова сыплет новыми угрозами
commentss НОВОСТИ Все новости

В российском МИД снова истерика: Захарова сыплет новыми угрозами

Как в РФ отреагировали на возможное развертывание сил Коалиции желающих в Украине: комментарий представительницы МИД Захаровой

4 февраля 2026, 14:24
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Продолжаются мирные переговоры по завершению войны в Украине и достижению устойчивого мира в Украине. Одним из главных вопросов – гарантии безопасности Украины, в рамках которых рассматривается возможность размещения сил Коалиции желающих. О широкой поддержке Украины заявлял и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной Раде Украины 3 февраля.

В российском МИД снова истерика: Захарова сыплет новыми угрозами

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала угрозами на информацию о вероятном размещении сил Коалиции желающих в Украине. Она подчеркнула, что появление войск "Коалиции желающих" на территории Украины категорически неприемлемо, они будут рассматриваться Москвой как законная военная цель, пишет российское издание "Интерфакс".

"Вот эти же войска, от этой самой "Коалиции желающих" возглавят Британия и Франция. Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции, — вот так это надо называть. Для нас это категорически неприемлемо", — сказала Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула: Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под любым предлогом будет угрожать нашей безопасности.

"Эти войска будут рассматриваться нами как законная военная цель", — подытожила Захарова.

Напомним, что по итогам встречи Коалиции желающих 6 января в Париже были подписаны важные документы: общая декларация всех стран Коалиции и трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины.

"Этими документами мы усиливаем дальнейшую юридическую работу в странах — с парламентами, чтобы в момент, когда дипломатия сработает в завершение войны, у нас была полная готовность разместить силы Коалиции желающих. Детали проработаны в системе других документов", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним "Комментарии" писали, что, по мнению Трампа, поможет завершить войну в Украине. 




Источник: https://www.interfax.ru/world/1066597
