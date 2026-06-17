Загрозлива обіцянка Трампа Путіну щодо війни в Україні: які карти є у лідера США

У неділю, 14 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Повідомлялося, що під час розмови Трамп сказав, що нібито готовий вплинути на Київ і європейських партнерів.

Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, що попри те, що в України залишається критично важливою частка американського озброєння, наразі вже немає такої залежності, яка була в 2024 році. За його словами, коли з жовтня 2023 року по квітень 2024-го припинили фінансування, стало зрозуміло, що покладатися потрібно тільки на себе.

“І було зроблено багато. Станом на травень орієнтовно Україна використовує у своїх всіх ураженнях 62% — це дрони. Тобто всі ураження, якщо взяти за 100%, 62% — це дрони. Приблизно 38% — це артилерії, міномети, різноманітні ракети, що в нас є. 1,5-2% — це мінування, протипіхотні міни, протитанкові міни. Це приблизні відсотки. Але розуміємо, що понад половину робимо самостійно. Це наші з європейцями дрони. Американці дають ракети до літаків, продають і ракети до ППО Patriot. Це те, що нам критично важливо”, — зазначив експерт.

На його думку, Трамп буде тиснути на Україну, можливо, натисне на європейців, однак європейці вже півтора року живуть в розумінні, що з американцями їм не по дорозі.

Експерт підсумував, що спроби тиску будуть, а от результату — точно ні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді відповіли на заяву із США про вихід із переговорів по війні в Україні.