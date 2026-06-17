Загрозлива обіцянка Трампа Путіну щодо війни в Україні: які карти є у лідера США

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Кречмаровская Наталия
У неділю, 14 червня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Повідомлялося, що під час розмови Трамп сказав, що нібито готовий вплинути на Київ і європейських партнерів.
Трамп, Путін, Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, що попри те, що в України залишається критично важливою частка американського озброєння, наразі вже немає такої залежності, яка була в 2024 році. За його словами, коли з жовтня 2023 року по квітень 2024-го припинили фінансування, стало зрозуміло, що покладатися потрібно тільки на себе.
На його думку, Трамп буде тиснути на Україну, можливо, натисне на європейців, однак європейці вже півтора року живуть в розумінні, що з американцями їм не по дорозі.
Експерт підсумував, що спроби тиску будуть, а от результату — точно ні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді відповіли на заяву із США про вихід із переговорів по війні в Україні.