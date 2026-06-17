Угрожающее обещание Трампа Путину относительно войны в Украине: какие карты есть у лидера США

В воскресенье, 14 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что во время разговора Трамп сказал, что якобы готов повлиять на Киев и европейских партнеров.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак рассказал, что несмотря на то, что у Украины остается критически важной доля американского вооружения, уже нет такой зависимости, какая была в 2024 году. По его словам, когда с октября 2023 года по апрель 2024-го прекратили финансирование, стало понятно, что полагаться нужно только на себя.

"И было сделано много. По состоянию на май ориентировочно Украина использует в своих всех поражениях 62% — это дроны. То есть все поражения, если взять за 100%, 62% – это дроны. Приблизительно 38% — это артиллерии, минометы, разнообразные у нас ракеты. 1,5-2% – это минирование, противопехотные мины, противотанковые мины. Это примерные проценты. Но понимаем, что больше половины делаем самостоятельно. Это наши с европейцами дроны. Американцы дают ракеты к самолетам, продают и ракеты в ПВО Patriot. Это то, что нам критически важно”, – отметил эксперт.

По его мнению, Трамп будет давить на Украину, возможно, надавит на европейцев, однако европейцы уже полтора года живут в понимании, что с американцами им не по пути.

Эксперт подытожил, что попытки давления будут, а вот результата – точно нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде ответили на заявление из США о выходе из переговоров по войне в Украине.