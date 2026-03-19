Загроза життю людей: на що плюється губернатор Бєлгородщини

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков розкритикував відключення мобільного інтернету в прикордонних районах Росії, заявивши, що такі заходи можуть становити пряму загрозу для життя людей.

Губернатор Бєлгородщини про відключення інтернету

За його словами, через відсутність зв’язку мешканці не можуть своєчасно отримувати інформацію про небезпеку, зокрема про атаки безпілотників.

Гладков поставив під сумнів ефективність таких обмежень і наголосив, що вони не заважають роботі дронів, однак ускладнюють доступ до важливої інформації для цивільного населення.

Він також звернув увагу на проблеми з так званими "білими списками", які працюють не повністю.

Водночас губернатор визнав, що відключення мобільного інтернету відбувається через загрозу атак, однак підкреслив, що відсутність інформації для жителів створює ще більший ризик.

