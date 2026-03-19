Угроза жизни людей: на что плюется губернатор Белгородщины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подверг критике отключение мобильного интернета в приграничных районах России, заявив, что такие меры могут представлять прямую угрозу для жизни людей.

Губернатор Белгородщины об отключении интернета

По его словам, из-за отсутствия связи жители не могут своевременно получать информацию об опасности, в частности, об атаках беспилотников.

Гладков подверг сомнению эффективность таких ограничений и подчеркнул, что они не мешают работе дронов, однако затрудняют доступ к важной информации для гражданского населения.

Он также обратил внимание на проблемы с так называемыми белыми списками, которые работают не полностью.

В то же время губернатор признал, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак, однако подчеркнул, что отсутствие информации для жителей создает еще больший риск.

