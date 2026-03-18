Після викриття двійників Путін змінив формат появ

Президент Росії Володимир Путін перестав використовувати так званий "бежевий" кабінет для офіційних записів після розслідування проєкту Радіо Свобода "Система".

«Бежевий» кабінет путіна

Йдеться про робочий кабінет у підмосковній резиденції в Ново-Огарьові, який упродовж останнього десятиліття активно використовувався для створення публічних відео та офіційних заяв.

У листопаді 2025 року журналісти повідомили, що існує щонайменше дві копії цього кабінету, які дозволяли створювати ілюзію постійної присутності Путіна поблизу Москви.

За даними розслідування, це давало змогу записувати звернення та зустрічі в різних місцях, видаючи їх за роботу в одній і тій самій локації.

Водночас, за інформацією ЗМІ, Путін уже понад 160 днів не з’являється у цих інтер’єрах.

Раніше повідомлялося, що він може тривалий час перебувати поза Москвою — зокрема на півдні Росії або в інших регіонах.

