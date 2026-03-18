Україна бʼє по заводу у Старій Руссі: росіяни в шоці

Сили оборони України завдали удару по об’єктах російського воєнно-промислового комплексу у Новгородській області РФ.

Удар по авіаремонтному заводу рф

Як повідомляється, 17 березня було уражено 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса.

Це підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації літаків військово-транспортної авіації, а також їхніх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на території.

За попередніми даними, під удар потрапив ангар, де обслуговували літаки типу Іл-76 та Л-410.

Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

У Силах оборони зазначають, що удари по об’єктах військово-промислового комплексу РФ є частиною стратегії зі зниження можливостей ворога вести війну проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України відбили мотоштурм російських військ у районі селища Гришине — першу подібну атаку за останні три місяці.

За даними військових, противник залучив 13 одиниць мототехніки, намагаючись прорватися до населеного пункту. Підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 425 окремого штурмового полку "Скеля" разом із суміжними силами знищили більшість техніки ще на підступах до селища — 9 одиниць. Ще 4 мотоцикли були зупинені вже безпосередньо у Гришиному. Втрати особового складу противника склали щонайменше 17 осіб. Паралельно російські війська намагалися здійснити прорив у районі Мирнограду із застосуванням двох броньованих тягачів МТ-ЛБ. Ця атака також завершилася провалом — обидві одиниці техніки були знищені разом із особовим складом.

