На якому напрямку росіяни знов прориваються мотоциклами: чим закінчилося шоу

Сили оборони України відбили мотоштурм російських військ у районі селища Гришине — першу подібну атаку за останні три місяці.

Росіяни на мотоциклах в районі Гришиного

За даними військових, противник залучив 13 одиниць мототехніки, намагаючись прорватися до населеного пункту.

Підрозділи 155 окремої механізованої бригади та 425 окремого штурмового полку "Скеля" разом із суміжними силами знищили більшість техніки ще на підступах до селища — 9 одиниць. Ще 4 мотоцикли були зупинені вже безпосередньо у Гришиному.

Втрати особового складу противника склали щонайменше 17 осіб.

Паралельно російські війська намагалися здійснити прорив у районі Мирнограду із застосуванням двох броньованих тягачів МТ-ЛБ.

Ця атака також завершилася провалом — обидві одиниці техніки були знищені разом із особовим складом.

Упродовж перших двох тижнів березня українські розвідники провели серію успішних атак, під час однієї з яких уразили новітню російську радіолокаційну станцію "Валдай". Цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотникам. Крім того, ударами було виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор для дронів типу "Герань", а також елемент навігаційної системи "Глонас". Окремо повідомляється про ураження двох десантних катерів проєкту "БК-16", які були знищені разом із екіпажами під час руху. У ГУР зазначають, що системне ураження таких об’єктів спрямоване на послаблення протиповітряної оборони противника та зниження його бойових можливостей у Криму.

