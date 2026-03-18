На каком направлении россияне снова прорываются мотоциклами: чем закончилось шоу

Силы обороны Украины отразили мотоштурм российских войск в районе поселка Гришино — первую подобную атаку за последние три месяца.

Россияне на мотоциклах в районе Гришиного

По данным военных, противник привлек 13 единиц мототехники, пытаясь прорваться в населенный пункт.

Подразделения 155-й отдельной механизированной бригады и 425-го отдельного штурмового полка "Скала" вместе со смежными силами уничтожили большинство техники еще на подступах к поселку — 9 единиц. Еще 4 мотоцикла были остановлены уже непосредственно в Гришино.

Утраты личного состава противника составили не менее 17 человек.

Параллельно российские войска пытались совершить прорыв в районе Мирнограда с применением двух бронированных тягачей МТ-ЛБ.

Эта атака также завершилась провалом – обе единицы техники были уничтожены вместе с личным составом.

Подразделение "Призраки" Главного управления разведки МО Украины продолжает наносить удары по системам противовоздушной обороны российских войск во временно оккупированном Крыму.

В течение первых двух недель марта украинские разведчики провели серию успешных атак, в ходе одной из которых поразили новейшую российскую станцию радио "Валдай". Этот комплекс предназначен для выявления и противодействия малоразмерным беспилотникам. Кроме того, ударами была выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы, ретранслятор для дронов типа "Герань", а также элемент навигационной системы "Глонас". Отдельно сообщается о поражении двух десантных катеров проекта "БК-16", уничтоженных вместе с экипажами во время движения. В ГУР отмечают, что системное поражение таких объектов направлено на ослабление противовоздушной обороны противника и снижение его боевых возможностей в Крыму.

