Украина бьет по заводу в Старой Руси: россияне в шоке

Силы обороны Украины нанесли удар по объектам российского военно-промышленного комплекса в Новгородской области РФ.

Удар по авиаремонтному заводу РФ

Как сообщается, 17 марта был поражен 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса.

Это предприятие специализируется на ремонте и модернизации самолетов военно-транспортной авиации, а также их комплектующих. Завод имеет свою взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территории.

По предварительным данным, под удар попал ангар, где обслуживали самолеты типа Ил-76 и Л-410.

В настоящее время масштабы повреждений уточняются.

В Силах обороны отмечают, что удары по объектам военно-промышленного комплекса РФ являются частью стратегии снижения возможностей врага вести войну против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины отбили мотоштурм российских войск в районе поселка Гришино — первую подобную атаку за последние три месяца.

По данным военных, противник привлек 13 единиц мототехники, пытаясь прорваться в населенный пункт. Подразделения 155 отдельной механизированной бригады и 425 отдельного штурмового полка "Скала" вместе со смежными силами уничтожили большинство техники еще на подступах к поселку — 9 единиц. Еще 4 мотоцикла были остановлены уже непосредственно в Гришино. Утраты личного состава противника составили не менее 17 человек. Параллельно российские войска пытались совершить прорыв в районе Мирнограда с применением двух бронированных тягачей МТ-ЛБ. Эта атака также завершилась провалом – обе единицы техники были уничтожены вместе с личным составом.

