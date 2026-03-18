После разоблачения двойников Путин изменил формат появления

Ткачова Марія
Президент России Владимир Путин перестал использовать так называемый бежевый кабинет для официальных записей после расследования проекта Радио Свобода Система.
«Бежевый» кабинет путина
Речь идет о рабочем кабинете в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, который в последнее десятилетие активно использовался для создания публичных видео и официальных заявлений.
В ноябре 2025 года журналисты сообщили, что существует по меньшей мере две копии этого кабинета, позволявшие создавать иллюзию постоянного присутствия Путина вблизи Москвы.
По данным расследования, это позволяло записывать обращения и встречи в разных местах, выдавая их за работу в одной и той же локации.
В то же время, по информации СМИ, Путин уже больше 160 дней не появляется в этих интерьерах.
Ранее сообщалось, что он может длительное время находиться вне Москвы — в частности, на юге России или в других регионах.