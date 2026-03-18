Главная Новости Общество события После разоблачения двойников Путин изменил формат появления
НОВОСТИ

После разоблачения двойников Путин изменил формат появления

Путин перестал использовать «бежевый» кабинет после расследования

18 марта 2026, 23:13
Ткачова Марія

Президент России Владимир Путин перестал использовать так называемый бежевый кабинет для официальных записей после расследования проекта Радио Свобода Система.

После разоблачения двойников Путин изменил формат появления

«Бежевый» кабинет путина

Речь идет о рабочем кабинете в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, который в последнее десятилетие активно использовался для создания публичных видео и официальных заявлений.

В ноябре 2025 года журналисты сообщили, что существует по меньшей мере две копии этого кабинета, позволявшие создавать иллюзию постоянного присутствия Путина вблизи Москвы.

По данным расследования, это позволяло записывать обращения и встречи в разных местах, выдавая их за работу в одной и той же локации.

В то же время, по информации СМИ, Путин уже больше 160 дней не появляется в этих интерьерах.

Ранее сообщалось, что он может длительное время находиться вне Москвы — в частности, на юге России или в других регионах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины нанесли удар по объектам российского военно-промышленного комплекса в Новгородской области РФ.
Как сообщается, 17 марта был поражен 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса. Это предприятие специализируется на ремонте и модернизации самолетов военно-транспортной авиации, а также их комплектующих. Завод имеет свою взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территории. По предварительным данным, под удар попал ангар, где обслуживали самолеты типа Ил-76 и Л-410. В настоящее время масштабы повреждений уточняются. В Силах обороны отмечают, что удары по объектам военно-промышленного комплекса РФ являются частью стратегии снижения возможностей врага вести войну против Украины.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-putin-bezhevi-kabinety-dvijnyky/33709845.html
