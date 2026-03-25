Загроза з неба: моніторингові канали та ОВА попереджають про нові можливі удари

Українців попереджають про підвищену небезпеку масованих обстрілів протягом найближчих 72 годин. За даними моніторингових пабліків, зафіксована активність пунктів управління ворога, що прямо вказує на підготовку до можливих атак.

Ілюстративне фото

Аналітики зазначають, що "певні попередження існують, тривалість яких на найближчі 3 доби". Зокрема, військові спостерігачі не виключають залучення стратегічної авіації, а саме бомбардувальників Ту-22м3. Окрім цього, зберігається постійна загроза використання дронів-камікадзе типу "Shahed", крилатих ракет "Калібр" та балістичного озброєння.

Особливий акцент експерти роблять на непередбачуваності швидкісних цілей:

"Ігнорувати тривоги не варто. Оскільки попередити застосування балістики практично неможливо", — йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

На тлі цих тривожних прогнозів влада західних областей звернулася до громадян із терміновим закликом. Зокрема, ОВА Івано-Франківщини наполегливо просить мешканців обов'язково спускатися в укриття у разі оголошення небезпеки цієї ночі.

Громадян просять зберігати спокій, але тримати "тривожні валізи" напоготові та пам'ятати про правило двох стін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що український оборонно-промисловий комплекс поповнився високотехнологічною новинкою — компанія OSIRIS AI презентувала дрон-перехоплювач UEB-1. Вперше можливості апарата було публічно продемонстровано на міжнародній виставці Xpotential у Німеччині.

Головною особливістю безпілотника є його здатність розвивати вражаючу швидкість до 315 км/год, що дозволяє наздоганяти та нейтралізувати навіть швидкісні повітряні цілі. Завдяки вбудованій системі обробки даних, дрон може працювати майже автономно.