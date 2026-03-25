Є P1-SUN, тепер ще й UEB-one: В Україні розробили новий дрон-перехоплювач

Український оборонно-промисловий комплекс поповнився високотехнологічною новинкою — компанія OSIRIS AI презентувала дрон-перехоплювач UEB-1. Вперше можливості апарата було публічно продемонстровано на міжнародній виставці Xpotential у Німеччині.

Головною особливістю безпілотника є його здатність розвивати вражаючу швидкість до 315 км/год, що дозволяє наздоганяти та нейтралізувати навіть швидкісні повітряні цілі. Завдяки вбудованій системі обробки даних, дрон може працювати майже автономно.

"Дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 є ключовим продуктом компанії у напрямі безпілотних рішень для сучасних викликів безпеки", — підкреслили розробники у коментарі для "Мілітарного".

Технічні параметри UEB-1 оптимізовані для точних місій: при загальній вазі 3,1 кг апарат несе півкілограмову бойову частину. Його карбонова рама забезпечує необхідну міцність під час складних маневрів. Як зазначають у компанії, така "конструкція забезпечує жорсткість і точність керування під час місій активного переслідування".

Ефективність перехоплення підвищує використання штучного інтелекту на базі платформи OSIRIS DroneOS. Система здатна самостійно прогнозувати траєкторію руху цілі та відстежувати її в реальному часі без постійного контролю з боку людини. Дальність польоту дрона становить до 18 кілометрів, а в повітрі він може перебувати понад 10 хвилин.

Варто додати, що стартап OSIRIS AI вже залучив іноземні інвестиції, що дозволило зосередитися на вдосконаленні технологій повної автономності для безпілотних систем.

