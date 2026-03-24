Полювання на «шахедів» стане ще ефективнішим: що придумали в Україні

Міністерство оборони України офіційно допустило до використання у військах новітню розробку — безпілотник-перехоплювач JEDI Shahed Hunter. Цей вітчизняний апарат створений спеціально для нейтралізації ударних та розвідувальних дронів ворога в повітрі.

Новий перехоплювач JEDI Shahed Hunter

Новий дрон демонструє вражаючі технічні характеристики: він здатен розвивати швидкість до 350 км/год, що дозволяє йому ефективно наздоганяти цілі. "Він здатен знищувати ударні безпілотники типу Shahed, "Герань" і "Гербера", а також може перехоплювати розвідувальні — Zala і Supercam", — зазначили у відомстві.

Однією з ключових переваг JEDI є високий рівень автоматизації. Система інтегрована з радіолокаційними станціями, завдяки чому "дрон отримує дані з РЛС в автоматичному режимі й так само автоматично наводиться на ціль". Для знищення об’єкта перехоплювач використовує бойову частину вагою 0,5 кг вибухівки.

Запровадження таких засобів дозволить Силам оборони ефективніше економити дорогі зенітні ракети, використовуючи для збиття дешевих російських дронів доступніші та швидші українські безпілотники.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на територію Литви залетів безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Як повідомив представник Збройних сил країни Гінтавтаус Цюнис, наразі військові фахівці намагаються ідентифікувати об’єкт. "В даний час встановлюються його тип, походження та можливий маршрут", — зазначив офіцер.

Експерти пов'язують цей інцидент із черговою спробою Кремля випробувати реакцію Північноатлантичного альянсу. В етері "Київ24" фахівець із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко припустив, що Росія навмисно діє обережно, щоб уникнути різкої відповіді, але при цьому привчити Захід до подібних порушень кордонів.