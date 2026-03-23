Почалося: Невідомий дрон порушив повітряний простір Литви

На територію Литви залетів безпілотний літальний апарат невстановленого типу. Як повідомив представник Збройних сил країни Гінтавтаус Цюнис, наразі військові фахівці намагаються ідентифікувати об’єкт. "В даний час встановлюються його тип, походження та можливий маршрут", — зазначив офіцер.

Країни Балтії. Ілюстративне фото

Експерти пов'язують цей інцидент із черговою спробою Кремля випробувати реакцію Північноатлантичного альянсу. В етері "Київ24" фахівець із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко припустив, що Росія навмисно діє обережно, щоб уникнути різкої відповіді, але при цьому привчити Захід до подібних порушень кордонів.

"Окупанти роблять так, щоб ситуація з гібридними атаками стала "новою нормальністю", щоб НАТО не реагувало гостро, а шок від кризи не об'єднав союзників", — пояснив Жовтенко.

На думку аналітика, така стратегія "дрібних кроків" спрямована на поступове розхитування безпекової ситуації в регіоні. Він застеріг, що ігнорування подібних випадків може призвести до небезпечних наслідків: "А потім якось так вийде, що і Нарва вже не естонська... і частина території якась, знищена вся повністю інфраструктура".

Наразі литовська сторона продовжує вивчення уламків або траєкторії апарата, щоб офіційно підтвердити джерело загрози.

