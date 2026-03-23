logo_ukra

BTC/USD

71017

ETH/USD

2165.75

USD/UAH

43.83

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Вторгнення влітку: військовий оцінив ризики нового фронту в Європі за прогнозом Bild
commentss НОВИНИ Всі новини

Вторгнення влітку: військовий оцінив ризики нового фронту в Європі за прогнозом Bild

23 березня 2026, 20:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Засновник спецпідрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев відреагував на резонансну публікацію видання Bild щодо можливого нападу Росії на країни Балтії вже влітку 2026 року. Військовий зауважив, що ознаки підготовки до такої агресії фіксуються вже тривалий час, і вони підозріло нагадують події на українських кордонах напередодні повномасштабного вторгнення.

Мапа прогнозу наступу РФ на країни Балтії. Фото: BILD

Немічев провів пряму паралель із подіями кількарічної давнини: "Тести РЕБ, дрони-розвідники, навчання біля кордонів — це саме ми спостерігали на наших кордонах у 2021 році". Він нагадав, що свого часу прогнози Bild щодо нападу на Україну виявилися точними, тому до нинішніх "інсайдів" варто ставитися серйозно.

Вторгнення влітку: військовий оцінив ризики нового фронту в Європі за прогнозом Bild - фото 2

Мапа прогнозу наступу РФ на Україну у 2021 році. Фото: BILD


За словами командира, для України такий розвиток подій має подвійне значення. З одного боку, це призведе до "розпорошення сил противника", що може полегшити ситуацію на фронті. З іншого — виникає критичний ризик того, що "вся європейська допомога буде перенаправлена туди", що суттєво ускладнить підтримку ЗСУ.

Немічев висловив сподівання, що цього разу прогнози журналістів не справдяться, адже такий конфлікт означатиме початок глобальної катастрофи. "Маю надію, що Bild помиляється, бо це загроза нового етапу війни у світі", — підсумував засновник "KRAKEN".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільником ГУР Олегом Іващенком, за підсумками якої повідомив про критичні дані щодо військової активності агресора.

ГУР констатує, що російські командири систематично завищують результати своїх підрозділів. Глава держави пояснив, що окупанти планують "використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання... у переговорному процесі". Також розвідка виявила наміри РФ масштабувати мережу наземних пунктів управління дронами дальньої дії. Окрім тимчасово окупованих територій України, загарбники збираються розгорнути чотири такі станції в Білорусі. "Будемо реагувати відповідно", — запевнив Зеленський.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини