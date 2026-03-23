Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Вторжение летом: военный оценил риски нового фронта в Европе по прогнозу Bild
Вторжение летом: военный оценил риски нового фронта в Европе по прогнозу Bild

"Сценарий 2021 года повторяется": основатель KRAKEN прокомментировал угрозу нападения РФ на Балтию

23 марта 2026, 20:51
Автор:
Недилько Ксения

Основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев отреагировал на резонансную публикацию издания Bild относительно возможного нападения России на страны Балтии уже летом 2026 года. Военный отметил, что признаки подготовки к такой агрессии фиксируются уже длительное время, и они подозрительно напоминают происходящее на украинских границах накануне полномасштабного вторжения.

Вторжение летом: военный оценил риски нового фронта в Европе по прогнозу Bild

Карта прогноза наступления РФ на страны Балтии. Фото: BILD

Немичев провел прямую параллель с событиями многолетней давности: "Тесты РЭБ, дроны-разведчики, обучение у границ — это мы наблюдали на наших границах в 2021 году". Он напомнил, что в свое время прогнозы Bild по нападению на Украину оказались точными, поэтому к нынешним "инсайдам" следует относиться серьезно.

Вторжение летом: военный оценил риски нового фронта в Европе по прогнозу Bild - фото 2

Карта прогноза наступления РФ на Украину в 2021 году. Фото: BILD

По словам командира, для Украины такое развитие событий имеет двойное значение. С одной стороны, это приведет к "распылению сил противника", что может облегчить ситуацию на фронте. С другой стороны, возникает критический риск того, что "вся европейская помощь будет перенаправлена туда", что существенно усложнит поддержку ВСУ.

Немичев выразил надежду, что на этот раз прогнозы журналистов не сбудутся, ведь такой конфликт будет означать начало глобальной катастрофы. "Надеюсь, что Bild ошибается, потому что это угроза нового этапа войны в мире", — подытожил основатель "KRAKEN".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой ГУР Олегом Иващенко, по итогам которой сообщил о критических данных по военной активности агрессора.

ГУР констатирует, что российские командиры систематически завышают результаты своих подразделений. Глава государства пояснил, что оккупанты планируют "использовать такие преувеличенные данные штаба группировки... в переговорном процессе". Также разведка обнаружила намерения РФ масштабировать сеть наземных пунктов управления дронами дальнего действия. Кроме временно оккупированных территорий Украины, захватчики собираются развернуть четыре таких станций в Беларуси. "Будем реагировать соответственно", — заверил Зеленский.



