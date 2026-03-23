Началось: Неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Литвы

Недилько Ксения
На территорию Литвы залетел беспилотный летательный аппарат неустановленного типа. Как сообщил представитель Вооруженных сил страны Гинтавтаус Цюнис, военные специалисты пытаются идентифицировать объект. "В настоящее время устанавливаются его тип, происхождение и возможный маршрут", — отметил офицер.
Эксперты связывают этот инцидент с очередной попыткой Кремля опробовать реакцию Североатлантического альянса. В эфире "Киев24" специалист по международной безопасности Тарас Жовтенко предположил, что Россия намеренно действует осторожно во избежание резкого ответа, но при этом приучить Запад к подобным нарушениям границ.
"Оккупанты делают так, чтобы ситуация с гибридными атаками стала "новой нормальностью", чтобы НАТО не реагировало остро, а шок от кризиса не объединил союзников", — пояснил Жовтенко.
По мнению аналитика, такая стратегия "мелких шагов" направлена на постепенное расшатывание ситуации безопасности в регионе. Он предостерег, что игнорирование подобных случаев может привести к опасным последствиям: "А потом как-то так получится, что и Нарва уже не эстонская... и часть территории какая-то уничтожена вся полностью инфраструктура".
Литовская сторона продолжает изучение обломков или траектории аппарата, чтобы официально подтвердить источник угрозы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что основатель спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев отреагировал на резонансную публикацию издания Bild о возможном нападении России на страны Балтии уже летом 2026 года. Военный отметил, что признаки подготовки к такой агрессии фиксируются уже длительное время, и они подозрительно напоминают происходящее на украинских границах накануне полномасштабного вторжения.