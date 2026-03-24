Охота на «шахедов» станет еще более эффективной: что придумали в Украине

Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в войсках новейшую разработку — беспилотник-перехватчик JEDI Shahed Hunter. Этот отечественный аппарат создан специально для нейтрализации ударных и разведывательных дронов врага в воздухе.

Новый перехватчик JEDI Shahed Hunter

Новый дрон демонстрирует впечатляющие технические характеристики: он способен развивать скорость до 350 км/ч, что позволяет эффективно догонять цели. "Он способен уничтожать ударные беспилотники типа Shahed , "Герань" и "Гербера", а также может перехватывать разведывательные — Zala и Supercam ", — отметили в ведомстве.

Одним из ключевых преимуществ JEDI является высокий уровень автоматизации. Система интегрирована с радиолокационными станциями, благодаря чему "дрон получает данные с РЛС в автоматическом режиме и автоматически наводится на цель". Для уничтожения объекта перехватчик использует боевую часть весом 0,5 кг взрывчатки.

Введение таких средств позволит Силам обороны эффективнее экономить дорогие зенитные ракеты, используя для сбивания дешевых российских дронов более доступные и быстрые украинские беспилотники.

