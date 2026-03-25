Есть P1-SUN, теперь еще и UEB-one: В Украине разработали новый дрон-перехватчик

Украинский оборонно-промышленный комплекс пополнился высокотехнологичной новинкой – компания OSIRIS AI представила дрон-перехватчик UEB-1. Впервые возможности аппарата были публично продемонстрированы на международной выставке Xpotential в Германии.

Украинский дрон-перехватчик UEB-1 от OSIRIS AI

Главной особенностью беспилотника является его способность развивать впечатляющую скорость до 315 км/ч, что позволяет настигать и нейтрализовать даже скоростные воздушные цели. Благодаря встроенной системе обработки данных, дрон может работать почти автономно.

"Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности", — подчеркнули разработчики в комментарии для "Милитарного".

Технические параметры UEB-1 оптимизированы для точных миссий: при общем весе 3,1 кг аппарат несет полкилограммовую боевую часть. Его карбоновая рама обеспечивает необходимую прочность во время сложных маневров. Как отмечают в компании, такая "конструкция обеспечивает жесткость и точность во время миссий активного преследования".

Эффективность перехвата увеличивает внедрение искусственного интеллекта на базе платформы OSIRIS DroneOS. Система способна самостоятельно предсказать траекторию движения цели и отслеживать ее в реальном времени без постоянного контроля со стороны человека. Дальность полета дрона составляет до 18 км, а в воздухе он может находиться более 10 минут.

Стоит добавить, что стартап OSIRIS AI уже привлек иностранные инвестиции, что позволило сосредоточиться на улучшении технологий полной автономности для беспилотных систем.

