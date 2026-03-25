Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Есть P1-SUN, теперь еще и UEB-one: В Украине разработали новый дрон-перехватчик
НОВОСТИ

Есть P1-SUN, теперь еще и UEB-one: В Украине разработали новый дрон-перехватчик

Охота на воздушные цели в авторежиме: OSIRIS AI представила автономный беспилотник-истребитель

25 марта 2026, 20:03
Автор:
Недилько Ксения

Украинский оборонно-промышленный комплекс пополнился высокотехнологичной новинкой – компания OSIRIS AI представила дрон-перехватчик UEB-1. Впервые возможности аппарата были публично продемонстрированы на международной выставке Xpotential в Германии.

Украинский дрон-перехватчик UEB-1 от OSIRIS AI

Главной особенностью беспилотника является его способность развивать впечатляющую скорость до 315 км/ч, что позволяет настигать и нейтрализовать даже скоростные воздушные цели. Благодаря встроенной системе обработки данных, дрон может работать почти автономно.

"Дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 является ключевым продуктом компании в направлении беспилотных решений для современных вызовов безопасности", — подчеркнули разработчики в комментарии для "Милитарного".

Технические параметры UEB-1 оптимизированы для точных миссий: при общем весе 3,1 кг аппарат несет полкилограммовую боевую часть. Его карбоновая рама обеспечивает необходимую прочность во время сложных маневров. Как отмечают в компании, такая "конструкция обеспечивает жесткость и точность во время миссий активного преследования".

Эффективность перехвата увеличивает внедрение искусственного интеллекта на базе платформы OSIRIS DroneOS. Система способна самостоятельно предсказать траекторию движения цели и отслеживать ее в реальном времени без постоянного контроля со стороны человека. Дальность полета дрона составляет до 18 км, а в воздухе он может находиться более 10 минут.

Стоит добавить, что стартап OSIRIS AI уже привлек иностранные инвестиции, что позволило сосредоточиться на улучшении технологий полной автономности для беспилотных систем.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в войсках новейшую разработку – беспилотник-перехватчик JEDI Shahed Hunter. Этот отечественный аппарат создан специально для нейтрализации ударных и разведывательных дронов врага в воздухе.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
