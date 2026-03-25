Угроза с неба: мониторинговые каналы и ОВА предупреждают о новых возможных ударах

Украинцев предупреждают о повышенной опасности массированных обстрелов в ближайшие 72 часа. По данным мониторинговых пабликов, зафиксирована активность пунктов управления врага, что прямо указывает на подготовку к возможным атакам.

Аналитики отмечают, что "определенные предупреждения существуют, продолжительность которых на ближайшие трое суток". В частности, военные наблюдатели не исключают привлечения стратегической авиации, а именно бомбардировщиков Ту-22м3. Кроме этого, сохраняется постоянная угроза использования дронов-камикадзе типа Shahed, крылатых ракет Калибр и баллистического вооружения.

Особый акцент эксперты делают на непредсказуемости скоростных целей:

"Игнорировать тревогу не стоит. Поскольку предугадать применение баллистики практически невозможно", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

На фоне этих тревожных прогнозов власти западных областей обратились к гражданам со срочным призывом. В частности, ОВА Ивано-Франковской области настойчиво просит жителей обязательно спускаться в укрытие в случае объявления опасности этой ночью.

Граждан просят сохранять спокойствие, но держать "тревожные чемоданы" наготове и помнить о правиле двух стен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский оборонно-промышленный комплекс пополнился высокотехнологичной новинкой – компания OSIRIS AI презентовала дрон-перехватчик UEB-1. Впервые возможности аппарата были публично продемонстрированы на международной выставке Xpotential в Германии.

Главной особенностью беспилотника является его способность развивать впечатляющую скорость до 315 км/ч, что позволяет настигать и нейтрализовать даже скоростные воздушные цели. Благодаря встроенной системе обработки данных, дрон может работать почти автономно.