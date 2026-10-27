Загроза з Криму збільшиться: яке масштабне будівництво веде РФ

На аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму розширюють інфраструктуру, призначену для зберігання та підготовки ударних безпілотників типу "Герань". Про це повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint "Гарбуз", який опублікував супутникові знімки військового об'єкта.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітика, на території аеродрому з'явилися понад 20 невеликих укриттів, захищених земляними насипами. Крім того, на знімках помітні близько 40 компактних споруд, які можуть використовуватися як гараж для зберігання, обслуговування та підготовки безпілотників перед запуском.

Опубліковані матеріали містять розмітку нових будівель та окремих ділянок аеродрому. Аналітик також звернув увагу на пошкодження щонайменше одного ангару, які, за його оцінкою, могли виникнути внаслідок влучення безпілотника під час попередніх атак України.

Окремою особливістю об'єкту Dnipro Osint назвав використання мобільних пускових платформ замість стаціонарних установок. Згідно з його описом, безпілотники розміщують на спеціально обладнаних автомобілях, з яких потім здійснюють запуск із злітно-посадкової смуги.

Така організація роботи дозволяє використовувати мобільну техніку безпосередньо на аеродромі, проте сама не дає підстав стверджувати, наскільки інтенсивно об'єкт задіяний в даний час.

Розширення захисної інфраструктури може свідчити про прагнення російських військових підвищити безпеку безпілотників і обладнання на тлі загрози нових ударів. Укриття та додаткові приміщення здатні знизити вразливість техніки, хоча ступінь їх фактичної захищеності за одними супутниковими знімками визначити неможливо.

При цьому опубліковані зображення не дозволяють незалежно встановити точну кількість дронів, що знаходяться на аеродромі, темпи їх запуску або характер поточних військових операцій.

Повідомлення аналітика знову звертає увагу на роль Криму у російській військовій інфраструктурі та на те, як сторони намагаються адаптувати об'єкти базування до загроз безпілотних атак.

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