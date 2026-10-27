logo

BTC/USD

79715

ETH/USD

2312.24

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сделка с Трампом пошла в плюс Кремлю: что начало происходить в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Сделка с Трампом пошла в плюс Кремлю: что начало происходить в России

После падения производства российские НПЗ ускорились, а новые экспортные квоты открыли путь к поставкам за рубеж

27 октября 2026, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство дизельного топлива в октябре после спада в начале месяца. По данным источников Reuters, изменение динамики совпало с утверждением новых экспортных квот, которые позволили Москве частично возобновить поставки за пределы страны.

Сделка с Трампом пошла в плюс Кремлю: что начало происходить в России

Дизельная сделка Трампа и Путина

В первой половине октября суточное производство дизеля в России составляло около 160 тыс. тонн против 175 тыс. тонн в сентябре. После решения правительства объемы начали расти и достигли примерно 180 тыс. тонн в сутки.

Ранее российские нефтяные компании были вынуждены сокращать выпуск топлива из-за действовавшего с августа запрета на экспорт. Производителям приходилось ориентироваться прежде всего на внутренний спрос и выполнять обязательства перед странами Центральной Азии в рамках межправительственных соглашений.

Теперь ситуация меняется. По сообщениям источников, новые квоты дают России возможность поставлять дизель на внешние рынки в рамках договоренностей, о которых 9 октября заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждал, что Владимир Путин согласился на поставки российского топлива в США и другие страны, а американская сторона временно отменила соответствующие санкции.

Трамп также озвучил масштабные планы поставок: более 300 тыс. тонн дизеля, затем еще 500 тыс. тонн в ноябре, после чего – 1 млн тонн и дополнительные объемы до 3 млн тонн в зависимости от состояния российских НПЗ. Россия подтвердила достижение соглашения.

При этом осенью внутреннее потребление дизеля в РФ обычно сокращается примерно до 140 тыс. тонн в сутки. Это связано с завершением уборочной кампании и окончанием туристического сезона. По оценкам, потенциальный избыток может достигать 40 тыс. тонн ежедневно, или более 1 млн тонн в месяц.

Однако часть этих объемов может потребоваться соседним государствам. Поэтому российские власти, как ожидается, сохранят экспортный запрет, используя квоты для контроля поставок.

Главная интрига – сможет ли Москва одновременно обеспечить внутренние потребности, выполнить экспортные обязательства и сохранить стабильную работу нефтеперерабатывающей отрасли.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский дизель возвращается в США: где уже заметили первый танкер.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russian-refiners-ramp-up-diesel-output-after-us-deal-sources-say-2026-10-26/

Новости

Все новости