Угода з Трампом пішла у плюс Кремлю: що почало відбуватися у Росії

Російські нафтопереробні заводи збільшують виробництво дизельного палива у жовтні після спаду на початку місяця. За даними джерел Reuters, зміна динаміки збіглася із затвердженням нових експортних квот, які дозволили Москві частково відновити постачання за межі країни.

Дизельна угода Трампа та Путіна

У першій половині жовтня добове виробництво дизеля у Росії становило близько 160 тис. тонн проти 175 тис. тонн у вересні. Після рішення уряду обсяги почали зростати та досягли приблизно 180 тис. тонн на добу.

Раніше російські нафтові компанії були змушені скорочувати випуск палива через заборону на експорт, що діяла з серпня. Виробникам доводилося орієнтуватися передусім на внутрішній попит та виконувати зобов'язання перед країнами Центральної Азії у межах міжурядових угод.

Наразі ситуація змінюється. За повідомленнями джерел, нові квоти дають Росії можливість постачати дизель на зовнішні ринки в рамках домовленостей, про які 9 жовтня заявив президент США Дональд Трамп. Він стверджував, що Володимир Путін погодився на постачання російського палива до США та інших країн, а американська сторона тимчасово скасувала відповідні санкції.

Трамп також озвучив масштабні плани постачання: понад 300 тис. тонн дизеля, потім ще 500 тис. тонн у листопаді, після чого – 1 млн. тонн і додаткові обсяги до 3 млн. тонн залежно від стану російських НПЗ. Росія підтвердила досягнення угоди.

При цьому восени внутрішнє споживання дизеля РФ зазвичай скорочується приблизно до 140 тис. тонн на добу. Це пов'язано із завершенням збиральної кампанії та закінченням туристичного сезону. За оцінками, потенційний надлишок може досягати 40 тис. тонн щодня, або понад 1 млн. тонн на місяць.

Однак частина цих обсягів може бути потрібна сусіднім державам. Тому російська влада, як очікується, збереже експортну заборону, використовуючи квоти для контролю поставок.

Головна інтрига – чи зможе Москва одночасно забезпечити внутрішні потреби, виконати експортні зобов'язання та зберегти стабільну роботу нафтопереробної галузі.

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