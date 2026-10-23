Российский дизель возвращается в США: где уже заметили первый танкер

Первая партия российского дизельного топлива, предположительно предназначенная для США, уже пересекает Атлантику. По данным Reuters со ссылкой на сведения о движении судов, танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты направляется в сторону Нью-Йорка. Его прибытие ожидается 7 ноября.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Согласно данным финансовой компании LSEG, 22 октября судно загрузило в российском балтийском порту Приморск около 40 тысяч тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Если сведения о конечном пункте назначения подтвердятся, это станет первой поставкой российских нефтепродуктов в США после введения американского запрета на их импорт в 2022 году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил отправление первого танкера в рамках достигнутых договоренностей, однако не стал уточнять, идет ли судно именно в Соединенные Штаты. По его словам, поставки в дальнейшем должны продолжаться стабильно. Кто выступает продавцом и покупателем топлива, пока неизвестно.

9 октября Дональд Трамп объявил о планах поставлять на американский и другие рынки 300 тысяч тонн российского дизеля. В ноябре объем, согласно озвученным планам, должен увеличиться до 500 тысяч тонн, а затем — до миллиона тонн.

После введения европейского эмбарго в 2023 году российские нефтепродукты преимущественно направлялись в Турцию, Бразилию и страны Африки. Сейчас Москва также восстанавливает поставки традиционным покупателям: по данным Reuters, несколько танкеров взяли курс на Турцию и Бразилию.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что экспорт в США зависит от согласования контрактов между компаниями двух стран. Российская сторона также рассчитывает к концу года вернуть объемы экспорта дизеля к привычному уровню – 3-3,5 млн тонн ежемесячно.

При этом конечный маршрут танкера Agioi Fanendes и условия сделки пока требуют подтверждения: заявленное направление судна само по себе не раскрывает ни личности покупателя, ни окончательных условий поставки.

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