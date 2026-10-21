Топливная сделка Трампа начинает приносить миллионы: кто начал закупать дизель в РФ

Россия возобновляет поставки дизельного топлива в Турцию и Бразилию после снятия внутренних экспортных ограничений и изменения санкционного режима со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

Российские власти отменили запрет на экспорт дизельного топлива 9 октября. Решение последовало за договоренностью с президентом США Дональдом Трампом, предусматривающей временное смягчение американских санкций в отношении поставок российского топлива на мировой рынок.

При этом ограничения Европейского союза и Великобритании на импорт российского дизеля остаются в силе. Таким образом, Москва получает возможность возобновить поставки на отдельные внешние рынки, несмотря на сохранение санкционного давления со стороны европейских стран.

По данным Reuters, действия Вашингтона связаны в том числе с попытками сдержать стоимость топлива перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые назначены на 3 ноября. Цены на энергоносители остаются важным экономическим фактором для американских потребителей и бизнеса.

Дизельное топливо широко используется в грузовых перевозках, сельском хозяйстве и промышленности. Поэтому изменения на международном рынке могут отражаться на расходах транспортных компаний, производителей и аграрного сектора.

Для России возобновление экспорта означает возвращение части возможностей по продаже топлива зарубежным покупателям. Турция и Бразилия становятся направлениями, куда российские поставщики могут вновь направлять продукцию после изменения условий торговли.

Однако влияние этой меры на мировые цены пока не определено. Оно будет зависеть от объемов поставок, спроса на дизель и дальнейших решений США относительно санкционных ограничений.

При этом временное смягчение американских мер не означает отмены всех международных ограничений против российского энергетического экспорта. Европейское эмбарго продолжает действовать, а дальнейшая ситуация будет зависеть от политики западных стран и состояния мирового топливного рынка.

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