Російський дизель повертається до США: де вже помітили перший танкер

Перша партія російського дизельного палива, ймовірно, призначена для США, вже перетинає Атлантику. За даними Reuters з посиланням на інформацію про рух суден, танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти прямує у бік Нью-Йорка. Його прибуття очікується 7 листопада.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними фінансової компанії LSEG, 22 жовтня судно завантажило у російському балтійському порту Приморськ близько 40 тисяч тонн дизельного палива із наднизьким вмістом сірки. Якщо відомості про кінцевий пункт призначення підтвердяться, це стане першим постачанням російських нафтопродуктів до США після запровадження американської заборони на їхній імпорт у 2022 році.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив відправлення першого танкера в рамках досягнутих домовленостей, проте не став уточнювати, чи судно йде саме до Сполучених Штатів. За його словами, постачання надалі мають тривати стабільно. Хто виступає продавцем та покупцем палива, наразі невідомо.

9 жовтня Дональд Трамп оголосив про плани постачати на американський та інші ринки 300 тисяч тонн російського дизеля. У листопаді обсяг, згідно з озвученими планами, має збільшитися до 500 тисяч тонн, а потім — до мільйона тонн.

Після введення європейського ембарго у 2023 році російські нафтопродукти переважно прямували до Туреччини, Бразилії та країн Африки. Зараз Москва також відновлює постачання традиційним покупцям: за даними Reuters, кілька танкерів взяли курс на Туреччину та Бразилію.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак раніше заявляв, що експорт до США залежить від узгодження контрактів між компаніями двох країн. Російська сторона також розраховує до кінця року повернути обсяги експорту дизеля до звичного рівня — 3-3,5 млн. тонн щомісяця.

При цьому кінцевий маршрут танкера Agioi Fanendes і умови угоди поки що вимагають підтвердження: заявлений напрямок судна сам по собі не розкриває ні особи покупця, ні остаточних умов постачання.

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