Угроза из Крыма увеличится: какое масштабное строительство ведет РФ

На аэродроме "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму расширяют инфраструктуру, предназначенную для хранения и подготовки ударных беспилотников типа "Герань". Об этом сообщил OSINT-аналитик Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, опубликовавший спутниковые снимки военного объекта.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По оценке аналитика, на территории аэродрома появились более 20 небольших укрытий, защищенных земляными насыпями. Кроме того, на снимках заметны около 40 компактных сооружений, которые могут использоваться как гаражи для хранения, обслуживания и подготовки беспилотников перед запуском.

Опубликованные материалы содержат разметку новых построек и отдельных участков аэродрома. Аналитик также обратил внимание на повреждения как минимум одного ангара, которые, по его оценке, могли возникнуть в результате попадания беспилотника во время предыдущих атак Украины.

Отдельной особенностью объекта Dnipro Osint назвал использование мобильных пусковых платформ вместо стационарных установок. Согласно его описанию, беспилотники размещают на специально оборудованных автомобилях, с которых затем осуществляют запуск с взлетно-посадочной полосы.

Такая организация работы позволяет использовать мобильную технику непосредственно на аэродроме, однако сама по себе не дает оснований утверждать, насколько интенсивно объект задействован в настоящее время.

Расширение защитной инфраструктуры может свидетельствовать о стремлении российских военных повысить сохранность беспилотников и оборудования на фоне угрозы новых ударов. Укрытия и дополнительные помещения способны снизить уязвимость техники, хотя степень их фактической защищенности по одним спутниковым снимкам определить невозможно.

При этом опубликованные изображения не позволяют независимо установить точное количество находящихся на аэродроме дронов, темпы их запуска или характер текущих военных операций.

Сообщение аналитика вновь обращает внимание на роль Крыма в российской военной инфраструктуре и на то, как стороны пытаются адаптировать объекты базирования к угрозам беспилотных атак.

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